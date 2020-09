Še ena zmaga Rogličevega kolega, Pogačar med poraženci dneva

Poročilo 7. etape:

Dirka po Franciji, potek 7. etape:

Cilj: Še druga etapna zmaga za Wouta Van Aerta! Belgijec je v ciljnem šprintu ugnal Norvežana Edvalda Boassona Hagna (NTT) in Francoza Bryana Coquarda (B&B Hotels). Adam Yates (Mitchelton Scott) je zadržal rumeno majico, Primož Roglič (Jumbo-Visma) proti Britancu ni izgubil časa in ostaja drugi, osmoljenec dneva pa je Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki je zaostal minuto in 21 sekund in izgubil belo majico najboljšega mladega kolesarja na dirki. Pogačar je zdaj skupno 16.

With a max speed of 70.4km/h in the sprint, @WoutvanAert is the first 🇧🇪 Belgian rider with multiple Stage wins in a single edition of @LeTour since @tomboonen1 in 2007#TDF2020 #TDFdata https://t.co/k6iUH5BBJ3 — letourdata (@letourdata) September 4, 2020

Yates ostaja v skupnem vodstvu, tri sekunde pred Rogličem, tretji je zdaj Francoz Guillaume Martin (Cofidis), Pogačar pa je zdrsnil na 16. mesto v skupnem seštevku (+ 1:28).

10 km do cilja: zaostanek Pogačarja raste, zdaj znaša že minuto in 15 sekund. Gorenjec bo zdrsnil po razpredelnici in izgubil belo majico najboljšega mladega kolesarja na dirki. Roglič je na varnem med kolegi iz moštva Jumbo-Visma v vodilni skupini.

20 km do cilja: Roglič je edini od Slovencev v vodilni skupini, Pogačar, Mezgec in Polanc so v drugi skupini, 53 sekund za čelom dirke, Mohorič ob kapetanu Landi tudi, medtem je ima skupina z zeleno majico že 9:20 zaostanka, šprinterji pa 11:22. Zmagovalec lanskega Gira Richard Carapaz (Ineos) je imel defekt in zdaj vozi med prvo in drugo skupino, 36 sekund za čelom dirke.

30 km do cilja: glavnina je pogoltnila De Gendta, nato je ekipa Ineos Grenadiers s hudim tempom raztrgala vodilno skupino, ta je razpadla na tri dele, kratko je potegnil tudi naš Pogačar, ki je ostal v tretji, Roglič je spredaj. Ogroćena je tudi Pogačarjeva bela majica, saj ima zdaj Egan Bernal prednost dobrih 40 sekund pred mladim Slovencem.

40 km do cilja: zapletli so se trije kolesarji Bahrain McLarna, na tleh sta se znašla Matej Mohorič in kapetan ekipe Mikel Landa, tekmovalci brez posledic nadaljujejo z dirko, veliko časa niso izgubili. Vodilnega De Gendta ima glavnina ves čas na očeh, Belgijcu ostaja še 15 sekund prednosti, a ta naglo pada, Sam Bennett, ki se kot kaže danes poslavlja od zelene majice in njegovih 37 sotrpinov zaostaja 6:40, skupina 40-ih šprinterjev že 9:35.

50 km do cilja: De Gendt vodi s slabimi 30 sekundami pred glavnino, v kateri se mirno vozi tudi peterica Slovencev, Primož Roglič, Tadej Pogačar, Jan Polanc, Matej Mohorič in Luka Mezgec, skupina z zeleno majico zaostaja 5:30, skupina onemoglih šprinterjev pa 9:40. Mezgec tako ostaja v položaju za dober ciljni šprint. Že v peti etapi se je izkazal z odličnim šestim mestom. Pogačar je imel spet težave s predrto zračnico, mehanik moštva UAE Emiates mu je hitro priskočil na pomoč in nosilec bele majice je tudi kmalu ujel vodilno skupino. Pogačar je imel težave z opremo v vseh etapah letošnjega Toura.

70 km do cilja: De Gendt je pobral edino točko na zadnjem kategoriziranem klancu dneva, Cote de Paulhe (IV. kat) je Belgijec prečkal 34 sekund pred glavnino, 4:23 pred skupino z zeleno majico ter 8:15 pred skupino šprinterjev.

The @Sammmy_Be group trailed by less than a minute for 40km but the intensity at the front is too high for them to get back in contention#TDF2020 #TDFdata pic.twitter.com/U89U0Jey5q — letourdata (@letourdata) September 4, 2020

80 km do cilja: De Gendt si je privozil nekaj sekund prednosti pred glavnino, Bennettova skupina zaostaja že 4 minute in 20 sekund, trpeči šprinterji že kar 8 minut in 10 sekund. Prišlo je tudi do prvega padca dneva, v trenutku nepazljivosti sta se na tleh znašla Marc Soler (Movistar) in Hugo Hofstetter (Israel StartUp Nation), Primož Roglič je moral zapeljati na travo ob cesti, da se je izognil padcu.

90 km do cilja: Thomas de Gendt (Lotto-Soudal) je prvi prikolesaril na Col de Peyronnenc, eno točko je vknjižil še Quentin Pacher (B&B Hotels-Vital Concept). Vodilna skupina ima 4:20 prednosti pred Bennettovo in 7:14 pred zaostalimi šprinterji.

🇧🇪 And we have a @DeGendtThomas breakaway alert at the top of the Col de Peyronnenc!



🇧🇪 Alerte échappée de Thomas De Gendt au passage du Col de Peyronnenc !#TDF2020 #TDFunited pic.twitter.com/ULegkykDXe — Tour de France™ (@LeTour) September 4, 2020

100 km do cilja: taktika Saganove Bore-Hansgrohe se lepo obrestuje, čelo dirke ima že skoraj tri minute prednosti pred skupino s Samom Bennettom (Deceuninck QuickStep) in skoraj šest pred upehanimi šprinterji. Kolesarji se vzpenjajo na Col de Peyronnenc (III. Kat, 14,5 km s povprečnim naklonom 3,9 %).

109 km do cilja: na letečem cilju v Saint Serninu Sur Rancu je 20 točk za zmago pobral Matteo Trentin (CCC), drugi je bil Peter Sagan, nato Bryan Coquard (B&B Hotels - Vital Concept) in Julian Alaphilippe (Deceuninck QuickStep)… Slovaški zvezdnik je že oblekel virtualno zeleno majico.

💚 Second at the intermediate sprint behind @MATTEOTRENTIN, @petosagan is now virtually in green again!



💚 Deuxième au sprint derrière Trentin, Peter Sagan a virtuellement repris le maillot vert !#TDF2020 #TDFunited pic.twitter.com/RIlUJHV4ge — Tour de France™ (@LeTour) September 4, 2020

Izidi letečega cilja:

1. Matteo Trentin, 20 točk

2. Peter Sagan, 17

3. Bryan Coquard, 15

4. Julian Alaphilippe, 13

5. Maximilian Schachmann, 11

6. Felix Grossschartner, 10

7. Daniel Oss, 9

8. Greg Van Avermaet, 8

9. Gregor Mülhberger, 7

10. Wout van Aert, 6

11. Nelson Oliveira, 5

12. Lennard Kämna, 4

13. Primož Roglič, 3

14. Jasper Stuyven, 2

15. Dries Devenyns, 1

120 km do cilja: kolesarji se danes spopadajo tudi z vetrom, Sagan je odločen, da si spet pribori zeleno majico, njegovi kolegi na čelu glavnine vztrajajo s hudim tempom, ki mu pet Slovencev zlahka sledi, medtem ko Bennettova skupina zdaj zaostaja že minuto in 48 sekund, skupina z Ewano, Nizzolom, Vivianijem, Bolom in Kristoffom pa že štiri minute in 14 sekund.

.@BORAhansgrohe leads the peloton and sprinters are still at the back!



L'équipe @BORAhansgrohe mène le peloton et des sprinters sont toujours à l'arrière!#TDF2020 pic.twitter.com/ka489OQYyS — Tour de France™ (@LeTour) September 4, 2020

140 km do cilja: kolesarji moštva Bora-hansgrohe s Petrom Saganom na čelu glavnine navijajo dovolj oster tempo, da so skupino raztrgali na tri dele. Vseh pet Slovencev se vozi v glavnini, dobrih 40 sekund zaostaja skupina s Samom Bennettom, nosilcem zelene majice, še več, dobri dve minuti pa nekateri šprinterski favoriti Caleb Ewan, Elia Viviani, Giacomo Nizzolo, Cees Bol … Ti na vso moč lovijo priključek, a pred njimi je še kar nekaj klancev.

150 km do cilja: prvi gorski cilj je za karavano, dve točki na Cote de Luzencon je pobral Benoit Cosnefroy (AG2R La Mondiale), nosilec pikčaste majice, ki je edini poskušal s pobegom, a ga je glavnina ujela tik pred prvim gorskim ciljem dneva. Z zadnjimi močmi se je še potrudil, da je črto prečkal prvi, nato pa tudi on popustil. Zaradi hudega tempa v precej nedolžen klanec so za glavnino zaostali domala vsi šprinterji, ki danes spadajo med favorite za etapno zmago.

⛰ He had to produce a huge effort, but @BenoitCosnefroy manages to score the points at the top.



⛰ Après un effort très intense, Benoit Cosnefroy prend les 2 points au sommet alors que la @BORAhansgrohe imprime un train d'enfer dans le peloton.#TDF2020 #TDFunited pic.twitter.com/5uwfQryUUK — Tour de France™ (@LeTour) September 4, 2020

Štart: kolesarji so v Milauu začeli sedmo etapo letošnjega Toura, ta je v začetku "nadvse grudičasta", kot pravijo poznavalci, v prvem delu se bodo morali tekmovalci spopasti z nekaj manjšimi vzponi, trije od teh so kategorizirani, dva tretje in en četrte kategorije, zaključek pa je bolj ravninski, zato se danes pričakuje spopad šprinterjev.