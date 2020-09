Spet dan za Rogliča in Pogačarja

Šesta etapa Dirke po Franciji kolesarje spet pelje v klanec, to pa pomeni, da bosta med najbolj izpostavljenimi tekmovalci spet slovenska zvezdnika Primož Roglič (Jumbo-Visma) in Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki v skupnem seštevku zasedata drugo in tretje mesto. Tudi nov vodilni kolesar na Touru, Britanec Adam Yates (Mitchelton-Scott), je namignil, da ga zanima etapna zmaga.

Po včerajšnji preizkušnji, v kateri so se udarili specialisti za šprint, zmage pa se je veselil Rogličev moštveni kolega Wout van Aert, je kazen doletela rumenega Juliana Alaphilippa (Deceuninck-QuickStep), ki je z 20 sekundami pribitka zdrsnil na 16. mesto v skupni razvrstitvi.

Favoritov ne manjka, kdo bo napadel?

S tem je vodstvo na dirki prevzel Yates, na drugo in tretje mesto pa sta napredovala Roglič in Pogačar. Ta trojica bo danes na 191-kilometrski etapi od Le Teila do Mont Aigoudala branila svoje položaje pred napadalci, kolesarji, ki spadajo med favorite za skupno zmago. Razlike so po petih etapah še zelo majhne, Francoz Guillaume Martin (Cofidis) za vodilnim Yatesom zaostaja vsega devet sekund, za Pogačarjem samo dve, Kolumbijci Egan Bernal (Ineos Grenadiers), Nairo Quintana (Arkea Samsic), Miguel Angel Lopez (Astana), Rigoberto Uran (EF), pa domači asa Romain Bardet (AG2R La Mondiale) in Thibaut Pinot (Groupama FDJ) ter Nizozemec Bauke Mollema (Trek Segafredo) ter Španec Mikel Landa (Bahrain McLaren) so od rumene majice oddaljeni 13 sekund, tudi Alaphilippe ni daleč, od vrha ga zdaj loči 16 sekund …

Roglič se veseli etape

"Bomo videli, kako se bo vse skupaj odvijalo. Imamo super moment z ekipo, zato se že veselim naslednje etape," je včeraj napovedal prvi slovenski adut Roglič, ki lahko tudi danes računa na pomoč izjemnih moštvenih kolegov, od katerih v skupnem seštevku odlično kaže tudi Tomu Dumoulinu. Nizozemec je šesti, tudi on v skupini tistih s 13-sekundnim zaostankom.

Šesta etapa se bo začela v Le Teilu, končala pa na 1.560 metrih nadmorske višine na gori Aigoudal. Zaključni vzpon etape ne spada med najzahtevnejše, dolg je 8,3 kilometra in ima štiriodstotni povprečni naklon, večjo selekcijo gre pričakovati na predzadnjem klancu v etapi, na prelazu Lusette.

Tam se bodo, tako kot na cilju, delile bonifikacijske sekunde. Najboljši bo pridobil osem sekund, drugi pet, tretji pa dve sekundi. Vzpon spada v prvo kategorijo, dolg pa je 11,7 kilometra s povprečnim naklonom 7,3 odstotka.

Skupni vrstni red po 5. etapi: 1. Adam Yates (VBr/Mitchelton-Scott) 22;28:30

2. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) + 0:03

3. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates) 0:07

4. Guillaume Martin (Fra/Cofidis) 0:09

5. Egan Bernal (Kol/Ineos Grenadiers) 0:13

6. Tom Dumoulin (Niz/Jumbo-Visma) isti čas

7. Nairo Quintana (Kol/Arkea Samsic)

8. Esteban Chaves (Kol/Mitchelton-Scott)

9. Miguel Angel Lopez (Kol/Astana)

10. Romain Bardet (Fra/Ag2r La Mondiale)

16. Julian Alaphilippe (Fra/Deceuninck-Quick-step) 0:16

52. Jan Polanc (Slo/UAE Team Emirates) 14:07

90. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-McLaren) 33:24

132. Luka Mezgec (Slo/Mitchelton-Scott) 47:14

