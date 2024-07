Bodo Pogačarjevi na zadnji gorski etapi pustili pobeg?

Tadej Pogačar ima tretjo zmago na Dirki po Franciji bolj ali manj že v žepu, pred Vingegaardom ima v skupnem seštevku že več kot pet minut prednosti, pred Remcom Evenepoelom že več kot sedem. Le še izjemna nesreča bi 25-letnemu Slovencu preprečila skupno zmago.

Na današnji zadnji gorski etapi dirke bo poskušal uživati, je dejal včeraj po imenitni zmagi na kraljevski etapi. "Morda bomo pustili pobeg in samo uživali na cestah, na katerih treniram skoraj vsak dan. Če bo vroče, se utegne zgoditi marsikaj, ampak zame je ta etapa najlepša na tem Touru, poznam vsako luknjo na cesti," je povedal nosilec rumene majice.

Lahko bo kolesaril sproščeno, a ne povsem, je še opozoril. Vseeno tudi danes kolesarje čaka izjemno naporen dan, štirje kategorizirani klanci s skupno več kot 4.600 metri vožnje navkreber.

Foto: zajem zaslona

Prvi klanec se bo začel že kmalu po štartu, to je Braus, deset kilometrov dolg vzpon druge kategorije s 6,6-odstotnim povprečnim naklonom. Nato do cilja sledijo še trije klanci prve kategorije, in sicer Turini (20,7 kilometra, 5,7 odstotka), Colmaine (7,5 kilometra, 7,1 odstotka) in za zaključek še ciljni Couillole, 15,7 kilometra dolg klanec s 7,1-odstotnim povprečnim naklonom.

Izjemno močna Pogačarjeva ekipa UAE Emirates bo zagotovo budno nadzorovala dogajanje in pazila predvsem na Vingegaarda ter Evenepoela. Povsem mogoče pa je, da bodo spet navili tempo in Pogačarju omogočili napad na še peto etapno zmago na letošnji dirki.

Sicer pa je še nekaj nerešenih vprašanj, Španec Mikel Landa (Soudal Quick-Step) se še bori za končno četrto mesto, ki ga trenutno zaseda Pogačarjev moštveni kolega Joaso Almeida. Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious) je na robu najboljše deseterice in bo prežal na morebitne težave Giulia Cicconeja (Lidl - Trek), Mattea Jorgensona (Visma | Lease a Bike) in Dereka Geeja (Israel - Premier Tech).

Richard Carapaz (EF Education - Easy Post) se utegne boriti za mesto med ubežniki, da bi z novimi točkami na gorskih ciljih zadržal prednost pred Pogačarjem v seštevku za pikčasto majico. Zdaj jih ima Ekvadorec 101, Slovenec pa 87. Bitka za zeleno majico je prav tako odločena, Biniam Girmay ima 33 točk prednosti pred Jasperjem Philipsenom, oddana je tudi bela najboljšega mladega kolesarja na dirki, saj ima vodilni v tem seštevku Remco Evenepoel debelih deset minut naskoka pred Carlosom Rodriguezom.

Etapa se bo z zaprto vožnjo začela ob 13:35, kakšnih 20 minut kasneje naj bi šlo tudi zares, v cilju pa najboljše pričakujejo okoli 17.30.

Skupni vrstni red po 19 etapah: 1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) 78;49:20

2. Jonas Vingegaard (Dan/Visma | Lease a Bike) + 5:03

3. Remco Evenepoel (Bel/Soudal Quick-Step) 7:01

4. Joao Almeida (Por/UAE Team Emirates) 15:07

5. Mikel Landa (Špa/Soudal Quick-Step) 15:34

6. Carlos Rodriguez (Špa/Ineos Grenadiers) 17:36

7. Adam Yates (VBr/UAE Team Emirates) 19:18

8. Derek Gee (Kan/Israel - Premier Tech) 21:52

9. Matteo Jorgenson (ZDA/Visma | Lease a Bike) 22:43

10. Giulio Ciccone (Ita/Lidl - Trek) 22:46

...

72. Jan Tratnik (Slo/Visma | Lease a Bike) 3;31:46

114. Luka Mezgec (Slo/Jayco AlUla) 4;28:57

127. Matej Mohorič (Slo/Bahrain - Victorious) 4;47:06

...

