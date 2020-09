Ura resnice za Rogliča in Pogačarja

Pogačar ima še zadnjo priložnost, da napade legendarno rumeno majico, se pa mladi Gorenjec še predobro zaveda, da bo podvig domala nemogoč. Primož Roglič, številka ena svetovnega kolesarstva, namreč velja za izjemnega kronometrista in enega največjih favoritov za sobotno zmago. S to bi le še potrdil skupno zmagoslavje na letošnjem Touru in v zgodovino slovenskega kolesarstva dodal še eno, najsijajnejše poglavje.

Najboljši mladi kolesar Toura Pogačar je starejšega kolega letos premagal na kronometru državnega prvenstva na Pokljuki. Kolesar s Klanca pri Komendi je bil na 17-kilometrski preizkušnji od Gorij do Rudnega polja na Pokljuki za pičlih osem sekund hitrejši od starejšega Rogliča, a ta ni menjal kolesa na planoti. Pogačar je normalno kolo na vrhu vzpona zamenjal za kronometrsko.

Na današnjem kronometru od Lureja do vrha La Planche des Belles Filles je trasa drugačna od pokljuške, kronometer se začne na ravnem in konča v klanec I. kategorije (1.035 metrov nadmorske višine, 5,9 kilometra vzpona in s povprečnim naklonom 8,5 odstotka), medtem ko je bila ura resnice za slovensko državno prvenstvo ravno nasprotna, začela se je v klanec in končala z ravnino na Pokljuški planoti.

Foto: A. S. O.

Vseeno, vprašanje menjave koles je aktualno tudi danes. "Odločili se bomo v soboto pred štartom," je o tem vprašanju povedal Roglič, ki je le še korak oddaljen od zgodovinske prve zmage na velikem Touru.

"Še vedno sem sproščen, zaenkrat je vse v redu, dobro se počutim in komaj čakam začetek kronometra," je po včerajšnji etapi novinarjem na prizorišču dogajanja razlagal Primož Roglič. Konkretnim napovedim in razkrivanju pričakovanj ter ambicij se je kot vselej zelo spretno izognil. "Gremo korak za korakom, šele na koncu se bomo lahko ozrli nazaj in ocenili, kaj se je dogajalo."

"Moral bi odpeljati najboljši kronometer v življenju, on pa bi moral imeti slab dan," pa je o svojih možnostih za zmago povedal Pogačar, ki pa se ne predaja, napadel bo na vse ali nič.

Zanimivo bo tudi v boju za tretje mesto v skupni razvrstitvi, kjer bo Kolumbijec Lopez (Astana) branil minuto in 39 sekund prednosti pred Avstralcem Richijem Portom (Trek Segafredo), ter dve minuti in sekundo prednosti pred Špancem Mikelom Lando (Baqhrain McLaren) …

Kronometer bo ob 13. uri odprl Nemec Roger Kluge (Lotto Soudal), naslednjih 71 kolesarjev se bo na 36,5-kilometrsko traso podalo v minuto in pol dolgih intervalih, zadnjih 74 pa v dvominutnih. Predzadnji bo štartal Pogačar, ob 17.12, zadnji pa Roglič on 17.14.

Na štartu imamo še tri Slovence, Luka Mezgec (Mitchelton Scott ) se bo s štarta pognal kot 60. (ob 14:28,30), Matej Mohorič (Bahrain McLaren) kot 70. (14:42,30) ter Jan Polanc (UAE Emirates) kot 105. (156:52,00).

Skupni vrstni red po 19. etapah: 1. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 83;29:41 2. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) + 0:57 3. Miguel Angel Lopez (Kol/Astana) 1:27 4. Richie Porte (Avs/Trek-Segafredo) 3:06 5. Mikel Landa (Špa/Bahrain-McLaren) 3:28 6. Enric Mas (Špa/Movistar) 4:19 7. Adam Yates (VBr/Mitchelton-Scott) 5:55 8. Rigoberto Uran (Kol/EF Pro Cycling) 6:05 9. Tom Dumoulin (Niz/Jumbo-Visma) 7:24 10. Alejandro Valverde (Špa/Movistar) 12:12 ... 42. Jan Polanc (Slo/UAE Team Emirates) 2;26:38 77. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-McLaren) 3;41:25 87. Luka Mezgec (Slo/Mitchelton-Scott) 4;07:05

