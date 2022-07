Čas, da se vse skupaj umiri

Tadej Pogačar in preostali kolesarji, ki so v zadnjih dneh dodobra vrteli pedale, bodo imeli danes nekaj počitka pred sobotnim kronometrom.

Po dveh etapah na Danskem povsem na začetku Toura so šprinterji dobili svoj kos pogače nato le še v 15. etapi, v kateri je bil najhitrejši Jasper Philipsen. Sicer pa so šprinterji trpeli. Nekateri so se celo morali zelo boriti, da so v gorskih etapah prišli pred metlo, časovno zaporo. V sredo smo tako videli Fabia Jakobsena, kako se je boril z zaključnim klancem na Peyragudes, da je le pravočasno prečkal ciljno črto.

Prav Jakobsen je bil tisti, ki je dobil prvo šprintersko etapo v Nyborgu na Danskem, danes pa bo prav tako spadal v ožji krog favoritov za etapni uspeh, v katerega spadajo še Dylan Groenewegen, Peter Sagan, Mads Pedersen, Jasper Philipsen, Danny van Poppel in tudi utrujeni Wout van Aert, ki vedno najde nekaj dodatne energije.

Kolesarji se bodo danes ob 13.05 na pot odpravili iz kraja Castelanu-Magnoac, na 188,3 kilometra dolgi trasi pa jih čakata le dva gorska cilja IV. kategorije. Prvi bo Cote de la cite medievale de Lauzere (2km/6,2-odstotni naklon), drugi kmalu zatem Cote de Saint-Daunes (1,6 km/6,3-odstotni naklon).

Medtem pa so zadnje gorske etape v Pirenejih dale nekaj novih odgovorov v boju za majice. Za rumeno vodilnega je Jonas Vingegaard sprva odbil vse napade Tadeja Pogačarja in ob koncu četrtkove na Hautacam skočil in ima zdaj v skupnem seštevku navidezno neulovljivo prednost 3:26 pred slovenskim šampionom, ki bo skušal čarovnijo prikazati v sobotnem 40,7 kilometra dolgem kronometru, v katerem pa je težko pričakovati, da bi mu uspel takšen preobrat kot pred dvema letoma, ko je izničil prednost 57 sekund Primoža Rogliča in na koncu z 59 sekundami prikolesaril do rumene majice in sanjskega uspeha.

Zelena majica po točkah je trdno v rokah neverjetnega Wouta van Aerta, pikčasta za najboljšega na gorskih ciljih je prav tako rezervirana za Vingegaarda, bela pa za našega Pogačarja.