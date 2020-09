Rogličevi bodo morali imeti na očeh prav vse

Sobotna, 14. etapa na Dirki po Franciji sicer nima predznaka gorska, a bo lahko nepredvidljiva. Kolesarje namreč čaka približno 2600 višinskih metrov vzpona prek petih kategoriziranih klancev.

Najdaljši in najzahtevnejši bo Col du Beal, ki se bo začel na 58 kilometru. Dolg bo 10,2 kilometra, povprečni naklon pa bo znašal 5,6 odstotka. To bo tudi edini gorski cilj II. kategorije. Trasa bo imela sprva gorski cilj IV. kategorije Cote du chateu d'Aulteribe, ki s svojim kilometrom ne bo predstavljal preglavic, pa čeprav je povprečni naklon 8,4 odstotka.

Na 194 kilometrov dolgi etapi bodo na sporedu še gorski cilj III. kategorije (Cote de Courreau – 4 km in 5,7-odstotni naklon) ter zaključna IV. kategorije (Cote de la Duchere – 1,4 km in 5,6-odstotni naklon – in Cote de la Croix-Rousee – 1,4 km in 4,8-odstotni naklon). Cilj bo nato v Lyonu na nadmorski višini 169 metrov.

Foto: A.S.O.

A so kolesarji tisti, ki lahko tudi takšno etapo naredijo izjemno zahtevno ter nepredvidljivo. Zato bodo morali biti v taboru Primoža Rogliča, ki nosi rumeno majico, zelo pazljivi. Prav tako bo moral imeti vse na očeh mlajši Tadej Pogačar, ki je izvrsten drugi v skupnem seštevku in bo danes spet nosil belo majico za najboljšega mladega kolesarja. Za razliko od Rogliča pri UAE Emirates nima tako kakovostne moči, povrhu vsega pa na Touru ni več dveh kolesarjev – Fabia Aruja in Davida Formole.

Vendarle bi morali pri Jumbo Vismi uspešno nadzorovati sobotno dogajanje. Dan za tem pa se obeta nov gorski obračun. Kolesarji se bodo ob koncu 15. etape povzpeli na Grand Colombier. Zelo podobno traso s ciljem na legendarni vzpon je Roglič letos že prekolesaril. In to kot prvi na Tour de l'Ain. Egan Bernal je takrat denimo za njim zaostal štiri, Nairo Quintana pa šest sekund.