Še en miren dan za Pogačarja. Če ne bo vetra, seveda.

Trinajsta etapa letošnje Dirke po Franciji je dolga 219,9 kilometra in ravninska. Nosilec rumene majice Tadej Pogačar bo med Nimesom in Carcassonnom moral s pomočjo kolegov iz moštva UAE Emirates spet budno paziti na dogajanje, saj lahko tudi danes, tako kot je v začetku včerajšnje 12. etape, kolesarjem življenje nekoliko popestri veter.

13. etapa Toura ima samo en kategoriziran gorski cilj, ki ga bo karavana dosegla že po 51 kilometrih etape. To je Cote du Pic Saint-Loup, ki je le četrte kategorije. Kolesarje čaka 5,5 kilometra plezanja proti vrhu, ki ima 3,6-odstotni povprečni naklon. Na 104. kilometru etape jih čaka še leteči cilj v Fontesu.

Foto: Reuters

Čeprav bi si, glede na to, da je etapa kvalificirana kot ravninska, lahko mislili, da bodo za etapno zmago obračunali sprinterji, se v Carcassonnu to še ni zgodilo. Sedemkrat je to mesto gostilo cilj etape Toura in nikoli ni bilo tam sprinta večje skupine.

Pričakovat gre torej še en uspešen beg, Pogačar in njegovi kolegi pa bodo morali spet nadzorovati dirko na čelu glavnine. A to so le pričakovanja. Tako da tudi tokrat ne bo niti za trenutek dolgočasno.

Etapa se bo začela ob 12.15, končala pa med 17.15 in 17.45.

Skupni vrstni red po 12. etapi: 1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) 47;06:50 2. Rigoberto Uran (Kol/EF Education-Nippo) + 5:18 3. Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo-Visma) 5:32 4. Richard Carapaz (Ekv/Ineos Grenadiers) 5:33 5. Ben O'Connor (Avs/Ag2r Citroen) 5:58 6. Wilco Kelderman (Niz/Team DSM) 6:16 7. Aleksej Lucenko (Kaz/Astana-Premier Tech) 6:30 8. Enric Mas (Špa/Movistar) 7:11 9. Guillaume Martin (Fra/Cofidis) 9:29 10. Pello Bilbao (Špa/Bahrain Victorious) 10:28 ... 52. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious) 1;22:53 96. Luka Mezgec (Slo/BikeExchange) 1;48:32

