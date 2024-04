Na vrsti najdaljša etapa. Bo Primož Roglič poskrbel za ognjemet?

Na 63. Dirki po Baskiji je danes na vrsti najdaljša etapa. Kolesarje čaka 190,9-kilometrska trasa od Ezpelete do Altsasa, ki ima kar šest kategoriziranih klancev. Na zadnjem med temi, Lizzarusti, kakšnih 25 kilometrov pred ciljem tretje etape, bi utegnilo priti tudi do ognjemeta med favoriti. Vodilni Primož Roglič (BORA - hansgrohe) bo branil rumeno majico, povsem mogoče pa je, da se bo 34-letni Zasavec tudi sam odločil za kakšen silovit napad.

Tudi tretja etapa letošnje Dirke po Baskiji se bo končala z rahlim vzponom, a bo za selekcijo med sprinterji poskrbelo šest kategoriziranih vzponov, zagotovo pa zadnji na Lizzarusti – 6,4 kilometra dolg vzpon druge kategorije s 4,7-odstotnim povprečnim naklonom.

Slovenskega asa Primoža Rogliča bi v zaključku utegnil napasti Belgijec Remco Evenepoel (Soudal – Quick Step), morda celo Zasavčev nekdanji moštveni kolega Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike), čeprav se zdi, da je za Danca ta klanec prekratek in prelahek. Do konca etape bo po vrhu zadnjega klanca še skoraj 19 kilometrov.

A naporna bo že pot do zadnjega klanca. Na gor bo šlo praktično od starta, vrh prvega klanca Otsonda bo že po 8,5 kilometra etape. To je 8,2 kilometra dolg klanec druge kategorije s 5,7-odstotnim povprečnim naklonom. Po dolgem spustu že sledi nov vzpon, spet druge kategorije, tokrat 11,2-kilometrski klanec na Usategieta Gaina (3,2 %).

Počitka ne bo, sledita dva vzpona tretje kategorije Uitzi (4,7 km, 6,9 %) in Zuarrarrate (6,8 km, 3,6 %), po kakšnih desetih kilometrih spusta pa bo nadaljevanje vsaj začasno bolj umirjeno. Trasa se bo ves čas rahlo vzpenjala do 134. kilometra etape, vmes bo na prelazu Meta še leteči cilj z bonifikacijskimi sekundami, nato pa sledi skoraj 20 kilometrov spusta do novega kategoriziranega klanca, kratkega, a strmega Olaberrie (1,6 km, 7,5 %). Sledi zaključek etape z Lizarrustijem.

Favoriti za skupno zmago na dirki morda tudi danes ne bodo v ospredju, trasa je idealna za uspešen pobeg, ponovi se lahko tudi včerajšnji scenarij s skupinskim sprintom. Etapa se bo začela ob 12.23, zares kakšnih 20 minut kasneje, v cilju kolesarje pričakujejo med 17.15 in 17.45.

