Sezono odpira tudi Primož Roglič. Bo nadaljeval slovensko prevlado na dirki proti soncu?

Tekmovalno sezono 2024 danes odpira še en slovenski kolesarski junak Primož Roglič. Štiriintridesetletni Zasavec bo začel svojo prvo dirko v dresu nove ekipe BORA - hansgrohe in na dirki Pariz–Nica poskušal ponoviti uspeh izpred dveh let, ko je to preizkušnjo, ki ji pravijo tudi dirka proti soncu, že dobil. A podvig mu bo poskušal preprečiti mladi belgijski as Remco Evenepoel (Soudal - QuickStep), ki je v tej sezoni že osvojil dve dirki.

Po včerajšnjem epskem debiju sezone Tadeja Pogačarja na enodnevni italijanski dirki Strade Bianche danes tekmovalno leto 2024 odpira tudi Primož Roglič. Začenja na francoski osemetapni preizkušnji Pariz–Nica, dirki, ki jo je dobil že leta 2022. Poskušal bo poskrbeti za slovenski hat-trick, saj je lani na tej dirki zmagal Pogačar.

Primož Roglič odpira novo poglavje

A Rogličevi dnevi na tradicionalni dirki, ki bo letos doživela že 82. izvedbo in spada med najprestižnejše enotedenske dirke world toura, bodo prišli v drugi polovici, ko bodo na sporedu zahtevnejše gorske etape. Prvih nekaj dni bo na preizkušnji njegova nova ekipa BORA - hansgrohe, ki bo morala nadzorovati dogajanje in varovati kapetana.

Že na prvi razgibani etapi bo tako. Ta bi glede na profil utegnila ustrezati specialistom za klasike, pa tudi kakšen bolj sprintersko usmerjen kolesar bi lahko preživel štiri klance tretje kategorije, če tempo ne bo prehud. Cilj 158 kilometrov dolge etape s startom in ciljem v Mureauxu pa je na ravnini, celo nekaj spusta je in le rahel vzpon v zadnjih sto metrih.

Foto: A. S. O.

Ura resnice za BORO - hansgrohe

Še manj klancev bo na ponedeljkovi drugi etapi, na kateri pričakujemo sprinterski spopad za zmago, od Rogličeve ekipe pa spet nadzor in varovanje kapetana. Pravi test usklajenosti BORE - hansgrohe pa prihaja v sredo, ko bo na vrsti slabih 27 kilometrov dolga ekipna vožnja na čas. Takrat se bodo morali Roglič, Rus Aleksandr Vlasov, Nizozemec Danny Van Poppel, Luksemburžan Bob Jungels, Nemec Nico Denz, Avstrijec Marco Haller in Italijan Matteo Sobrero dobro ujeti za vrhunski rezultat.

Remco motiviran

Rogličev glavni konkurent za skupno zmago pa bo bržčas Remco Evenepoel, ki ima za seboj že dober uvod v sezono na Portugalskem z zmagama na klasiki Figueira Champions in petetapni Dirki po Algarveju. "Veliko se lahko zgodi. Upam, da bom obdržal dobre noge do zaključka dirke, obenem pa se bo treba v prvem delu izogibati nevarnostim, saj na tej dirki padcev ne manjka," je pred začetkom dirke Pariz–Nica povedal 24-letni Belgijec.

Letos bo prvič v karieri vozil na Dirki po Franciji in ta teden bo dobra šola zanj, še pravi. "To zmago bi rad dodal med svoje dosežke, veselim se izziva, saj sem sezono začel v dobri formi. Je pa to najpomembnejša dirka pomladi, kar se večetapnih dirk tiče, in zame bo odlična učna izkušnja." V ekipi Soudal - QuickStep mu bodo pomagali rojaki Yves Lampaert, Ilan van Wilder in Louis Vervaeke, Italijana Mattia Cattaneo in Gianni Moscon ter Danec Casper Pedersen.

Kako močan je Egan Bernal? Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Kdo še bo nevaren?

UAE Emirates na dirko prihajajo z Joaom Almeido, Brandonom McNultyjem in Jayem Vinom, tudi Marc Soler utegne biti njihov adut za skupni seštevek, Ineos Grenadiers s Carlosom Rodriguezom, Eganom Bernalom in Laurensom de Plusem, med večje favorite zagotovo spadajo še Danec Mattias Skjelmose (Lidl – Trek), Španec Pello Bilbao (Bahrain Victorious), Američan Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike), Francoz David Gaudu (Groupama FDJ), Nizozemec Wilco Kelderman (Visma | Lease a Bike) …

Močna sprinterska zasedba

Tudi sprinterska zasedba na dirki je močna, prihajajo Mads Pedersen, Michael Matthews, Dylan Groenewegen, Bryan Coquard, Sam Bennett, Arnaud De Lie, Fabio Jakobsen, Marijn van den Berg, Danny van Poppel, Kaden Groves in Pascal Ackermann.

Prva etapa 82. dirke Pariz–Nica se bo začela ob 13.15, v cilju kolesarje pričakujejo okoli 17. ure. Za nedeljo je v regiji napovedan rahel dež, kakšnega močnejšega vetra pa vremenoslovci ne pričakujejo. Tudi hudega mraza ne, napovedane so temperature okoli osem stopinj Celzija. V nadaljevanju dirke naj bi bilo vreme lepše, le čisto za konec je spet napovedan dež.

