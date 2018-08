Mohorič s 55. mesta skočil na prvo: Naredili bomo vse, da ubranimo majico vodilnega

Matej Mohorič (Bahrain Merida) je novi vodilni na kolesarski dirki po Beneluksu oziroma po novem dirki BinckBank. Kranjčan je tretjo etapo dirke, v dolžini 166 km od Aalterja do Antwerpna, končal na četrtem mestu in se v skupnem seštevku zavihtel na prvo mesto. Etapo je dobil Nizozemec Taco van der Hoorn (Roompot-Nederlandse Loterij).

Pred slovenskim kolesarjem sta se danes uvrstila še Belgijca Maxime Vantomme (WB Aqua Protect Veranclassic) in Sean De Bie (Veranda's Willems Crelan). V skupnem seštevku ima Mohorič sekundo zaloge pred De Biejem in 22 sekund pred Švicarjem Stefanom Küngom (BMC), zmagovalcem torkovega kronometra.

Mohorič je tretjo etapo začel s kar 58 sekundami zaostanka v skupnem seštevku, zasedal je 55. mesto, etapo pa je nato končal v ubežni skupini in na skupno prvem mestu.

Naredili bodo vse, da ubranijo majico vodilnega

"Današnji načrt je bil, da ohranjamo stik z ubežno skupino ter osvojimo sekunde, ki smo jih izgubili na kronometru. Na koncu smo vsi zelo dobro sodelovali. Na žalost se ni izšlo za etapno zmago, čeprav so vsi vedeli, da sem najmočnejši. Imamo pa majico vodilnega in naredili bomo vse, da je ubranimo v nadaljevanju dirke," je za spletno stran cyclingnews.com dejal Mohorič.

🇳🇱🇧🇪 #BinckBankTour



🎥 The new overall leader @matmohoric presented on the podium 🏆💐 pic.twitter.com/5KVps0qlS3 — Team Bahrain Merida (@Bahrain_Merida) August 15, 2018

"Mislim, da bo tudi četrtkova etapa pisana na kožo sprinterjem, smo pa na današnji etapi videli, da se vse lahko zgodi. Bo težko, vendar bomo naredili vse, kar je v naši moči, da bomo tudi po četrti etapi imeli majico vodilnega. Zelo se veselim zadnjih dveh etap, na katerih bom skušal narediti vse, da bom še naprej oblečen v majico vodilnega ali vsaj, da bom na koncu osvojil kar se da dober dosežek v skupni razvrstitvi," je še dejal Mohorič.

Jan Polanc (UAE Emirates) je z zaostankom minute in 11 sekund zasedel 32. mesto, v skupnem seštevku je z zaostankom minute na 30. mestu. Borut Božič (+1:11) je bil 78., Luka Pibernik in David Per pa sta se uvrstila na 88. (+1:53) in 114. mesto (+2:32). Božič (Bahrain-Merida) je v skupnem seštevku 69. (+1:49), Pibernik (Bahrain-Merida) 94. (+2:42), Per (Bahrain-Merida) pa 127. (+3:34).

Preberite še: