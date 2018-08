Küng na kronometru hitrejši od evropskega prvaka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za Švicarja je bila to tretja zmaga v sezoni, vse je dosegel v vožnji na čas, in osma v karieri, na dirki Binck Bank, nekdanji po Beneluksu, je bil v kronometru najboljši že lani.

Slovenci se niso najbolj izkazali. Še najboljši je bil Jan Polanc (UAE Emirates), ki je z zaostankom 41 sekund zasedel 33. mesto, v skupnem seštevku je z istim zaostankom na 34. mestu. Matej Mohorič (Bahrain Merida) je bil 55. (+0:58), Borut Božič, Luka Pibernik in David Per pa so se uvrstili za 100. mestom.

