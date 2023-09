Sredin kronometer evropskega prvenstva se je za švicarskega kolesarskega asa Stefana Künga končal v bolečinah in s težjimi poškodbami. 29-letnik je nekaj kilometrov pred ciljem zadel zaščitne ograde in grdo padel. Okrvavljen in s počeno čelado je sedel nazaj na kolo, končal preizkušnjo in v cilju v bolečinah sedel na tla.

#EuroRoad2023 🇪🇺 / La terrible chute de 🇨🇭 Stefan Küng (GFC) qui finit ensanglanté… pic.twitter.com/zRVqyvI6Gc — Renaud Breban (@RenaudB31) September 20, 2023

Kaj kmalu je postalo jasno, da ne gre le za površinske rane, pač pa je ob padcu utrpel pretres možganov, zlomljeno ličnico in večkratni zlom roke. V ponedeljek mu bodo v St. Gallnu operirali roko in ličnico.

"Težko je oceniti resnost poškodb"

"Če pogledamo nazaj, lahko rečemo, da Küng ne bi smel končati te dirke," so pri Cycling News povzeli besede športnega vodje švicarske kolesarske zveze Patricka Müllerja, ki pa ob tem poudarja, da se niso mogli zavedati, kako hudo jo je skupil Küng.

"Stvari se dogajajo zelo hitro. Ko kolesar pade, ga vodi refleks, da se hitro vrne na kolo. Skoraj nemogoče ga je ustaviti. Poleg tega smo športnika videli le od zadaj, iz vozila. Na ta način je težko oceniti resnost poškodb."

Okreval naj bi od šest do osem tednov. Foto: Guliverimage

Analiza dogajanja po padcu

Mednarodna kolesarska zveza (UCI) je po pisanju Cycling News pred dvema letoma sprejela protokol o pretresu možganov. Kolesarje naj bi pred nadaljevanjem dirke pregledali in ocenili, ali so si zlomili čelado in morda utrpeli pretres možganov, kar se v Švicarjevem primeru ni zgodilo.

Müller je še dodal, da bo domača zveza analizirala nesrečo in ukrepe, ki so bili ali niso bili sprejeti po Küngovi nesreči med kronometrom.

Švicar je zaradi poškodb že končal sezono. Po besedah zdravnika Patrika Nocka naj bi okreval od šest do osem tednov.