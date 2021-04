Dan po etapi, ki je pošteno razburkala ozračje, papir obeta večji mir

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Dirki po Baskiji bo danes na sporedu razgibana, a manj zahtevna etapa kot prejšnje dni. Kolesarje čaka 160-kilometrska trasa od Hondarribie do Ondarroe (160,2 km), ki vsaj na papirju ne bo prinesla bistvenih pretresov v generalni razvrstitvi.

Profil 5. (vsaj na papirju najlažje) etape letošnje Dirke po Baskiji:

Včerajšnja etapa Dirke po Baskiji je postregla z izredno razburljivim razpletom. Primož Roglič (Jumbo-Visma) je izgubil rumeno majico vodilnega, Tadej Pogačar (UAE) pa se je podredil ekipnemu tovarišu Brandonu McNultyju, ki je z včerajšnjim tretjim mestom in štirimi bonifikacijskimi sekundami prevzel skupno vodstvo.

Pogačar je zdrsnil na peto mesto in za vodilnim Američanom zaostaja 43 sekund. Za Rogličem, ki ga od rumene majice loči 23 sekund, ima zmagovalec lanskega Toura 20 sekund zaostanka.

Četrto etapo Dirke po Baskiji je dobil Bask Ion Izaguirre (Astana), Brandon McNulty pa se je s 3. mestom premaknil na vrh generalne razvrstitve in bo danes dirkal v rumeni majici vodilnega. Foto: Guliverimage

Ali se bosta taktiki, ki so jo včeraj ubrali pri Jumbo-Vismi (Roglič je bil nad razpletom nekoliko razočaran) in ekipi Emiratov (Pogačar je dejal, da so 95-odstotno izpolnili zadan cilj) obrestovali, bo znano jutri, ko se bo dirka z najtežjo etapo, ki bo postregla s kar sedmimi kategoriziranimi vzponi, končala.

Današnja etapa se bo začela ob 13.29 in končala med 17. in 17.30.

Roglič bo danes dirkal v zeleni majici najboljšega po točkah, Pogačar pa v pikčasti majici najboljšega hribolazca.

Vrstni red po 4. etapi Dirke po Baskiji: