Jasno je, kako bo pomagal Rogliču

"Zelo je prijazen, odprt, rad se pogovarja. Povrhu vsega je močan kolesar in profesionalen. Vsak si želi imeti tako dobrega kolesarja v ekipi. Od njega se lahko veliko naučiš, kako se dirka, kako se zmaguje in tudi drugo," je pogovor s slovensko sedmo silo na pripravah na Majorki začel ruski kolesar Aleksandr Vlasov.

Razumljivo je tema nanesla na Primoža Rogliča, ki je okrepil moštvo BORA - hansgrohe. Vnesel je novo dimenzijo in v nemškem taboru v en glas poudarjajo, kaj vse se lahko od slovenskega šampiona naučijo, tudi Vlasov: "Večkrat sem že bil na zmagovalnem odru, vendar nimam veliko zmag. Primož skoraj vedno zmaga. Mogoče se bom zdaj od njega naučil, videl kaj novega in spoznal, kako to počne."

Športni direktor Rolf Aldag je na ekipnih pripravah pojasnil, da bo Vlasov eden pomembnih Rogličevih pomočnikov na sloviti dirki Tour de France, kjer se bodo slovenski kolesar in ekipa podali v lov za rumeno majico, ki bi jo radi osvojili. Vlasov z novo vlogo nima težav, čeprav je bil prej na Grand Tourih predviden kot kapetan.

Če bo Primožu uspelo, bo zelo zadovoljen

"Z izjemo Dirke po Franciji bom nastopal brez Primoža. Torej bom lahko lovil dobre rezultate. Na Touru bomo videli, kako bo šlo. Morda bom dobil priložnost za kakšno etapno zmago, moja glavna naloga pa bo pomoč Primožu. Razumljivo ni naš načrt, da se že prvi dan odmisli morebitna dobra uvrstitev v skupnem seštevku."

Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Vlasov je že tretje leto član BORE - hansgrohe in je v tem času dvakrat posegel višje na Grand Tourih. Na Dirki po Franciji je bil pred dvema letoma peti, na Giru leta 2021 pa je na četrtem mestu za las zgrešil zmagovalni oder. Etapne zmage na treh največjih dirkah še nima, največji uspeh pa je zmaga na Dirki po Romandiji leta 2022.

"Če imaš tako kakovostnega kolesarja, kot je Primož in lahko zmaga na največji dirki na svetu, ti je jasno, zakaj mu pomagaš. In se zavedaš, kaj lahko skupaj dosežeš. Vse to me dodatno motivira. Če Primožu uspe osvojiti Tour in mu bom ob tem pomagal ter se učil, bo to zame veliko zadovoljstvo."

"Vingegaard ima prednost pred Pogačarjem"

Zaveda se, da bodo cesta in razumljivo kolesarji, ki vrtijo pedale, na koncu določili končnega zmagovalca. Osrednji tekmeci so jasni. Jonas Vingegaard in Tadej Pogačar, ki sta vsak po dvakrat osvojila dirko vseh dirk v zadnjih štirih letih, sta pri strokovnjakih zapisana najvišje, nato je tu še Remco Evenepoel.

Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

"Letos bo na startu res močna konkurenca. Primož je že dokazal, da lahko zmaga na tritedenski dirki. Vsekakor ima možnost. Mogoče bi rekel, da ima trenutno Jonas prednost pred Tadejem, ker gre on še na Giro. Povrhu vsega je zmagal na zadnjih dveh izvedbah. Pri Remcu nikoli ne veš. Lahko je dober, lahko pa mu slab dan vzame vse. Kot se mu je zgodilo na Vuelti."

Načrta, kako se lotiti najnevarnejših tekmecev, za zdaj pri BORI - hansgrohe še nimajo, saj je Tour oddaljen še pet mesecev: "Tovrstne pogovore bomo še imeli v nadaljevanju kolesarske sezone. Jonas je zelo močan na vzponih, vendar je naš športni direktor Aldag dobro povedal, da potrebuješ tudi ekipo za ravninske etape, zlasti za makadamsko. Wout van Aert je v tem izvrsten, vendar ga letos na Touru ne bomo videli. Morda lahko to izkoristimo v svojo korist."

Pogačarja ni jemal resno, nato mu je bilo žal

Vlasov se zaveda, da bi lahko ob spletu okoliščin tudi sam posegel po vidnejših uvrstitvah na Touru. Kot se je zgodilo s Seppom Kussom na Vuelti in kot se je zgodilo z Adamom Yatesom, ki je ob moštvenem kolegu Pogačarju stal na zmagovalnem odru Toura.

Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Da ima ruski kolesar močne noge, je na zadnjem spomeniku lanske sezone na Dirki po Lombardiji razkril prav Pogi, ki je poudaril, da bi lahko zmagal tudi Vlasov – na koncu je bil četrti: "Tisti dan sem se odlično počutil. S Tadejem sva bila skupaj v ospredju. Upal sem, da bova šla do konca. Na vrhu zadnjega vzpona nas je bilo približno devet v ospredju. Tadej je šel pred spustom na čelo skupine in priznam, da nisem mislil resno, da bo šel povsem do konca. Dva, tri metre je bilo dovolj, da nam je ušel in ga nismo več videli (smeh, op. a.). Sem pa dobil na tej dirki veliko motivacije za enodnevne preizkušnje. V Lombardiji nameravam spet nastopiti, prav tako bom na startu dirk Liege–Bastogne–Liege in Valonska puščica."

Na njegovem koledarju so še etapne dirke, na katerih bi rad posegel visoko. Svojo priložnost bo iskal na Dirki po Kataloniji, Dirki po Valencii, Dirki Pariz–Nica in morda na Dirki po Romandiji.

A 27-letni kolesar zre tudi nekoliko bolj naprej: "Želim si, da bi nekoč osvojil kakšnega od Grand Tourov. Dvakrat sem bil zelo blizu stopničkam. Pomanjkanje izkušenj in kakšna moja napaka so botrovali, da sem pristal nekoliko nižje od zmagovalnega odra. Upam, da bom vse tovrstne izkušnje v prihodnosti kdaj združil in izkoristil."