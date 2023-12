Nadarjeni Uijtdebroeks se je 9. decembra znašel v središču pogodbenega spora, potem ko so iz ekipe Visma Lease a Bike sporočili, da se Belgijec iz Bora-Hansgrohe seli k nizozemski ekipi, nato pa je nova ekipa slovenskega asa Primoža Rogliča Bora novico o prestopu zanikala.

Uijtdebroeks je imel z Boro pogodbo do konca sezone 2024, zaradi česar so morale vse tri strani za pogajalsko mizo in najti rešitev za prihajajočo sezono.

🗞️ TEAM NEWS



BORA - hansgrohe, Cian Uijtdebroeks & Jumbo-Visma today concluded an agreement, approved by the UCI, whereby our current contract with Cian will terminate on 31/12/23.



We wish Cian the best of luck in the next step in his career.



More: https://t.co/ac5QlVxWsV