S. K.

Četrtek,
28. 8. 2025,
14.15

40 minut

Četrtek, 28. 8. 2025, 14.15

40 minut

Chris Froome po hudem trčenju z avtomobilom pristal v bolnišnici

S. K.

Chris Froome | Chris Froome je po hudi nesreči na treningu v bolnišnici. | Foto Guliverimage

Chris Froome je po hudi nesreči na treningu v bolnišnici.

Foto: Guliverimage

Britanski kolesarski veteran Chris Froome, štirikratni zmagovalec Dirke po Franciji, je v sredo na treningu v bližini Saint-Raphaëla na francoski Azurni obali doživel hujšo nesrečo in pristal v bolnišnici. 40-letnika je zbilo vozilo, po trku je ostal pri zavesti, ni pa jasno, kako hude so njegove poškodbe. V bolnišnico v Toulonu so ga odpeljali s helikopterjem, poroča francoski časnik L'Equipe.

Po poročanju časnika je le malo verjetno, da se bo Chris Froome letos še vrnil na dirke. Nesreča se je zgodila šest leto po njegovem hudem padcu na Kriteriju po Dofineji, po katerem se ni nikoli več vrnil v šampionsko formo. V letih 2013, 2015, 2016 in 2017 je v Nairobiju v Keniji rojeni Britanec zmagal na Dirki po Franciji, zadnjo zmago pa je slavil leta 2018, ko je osvojil še italijanski Giro.

Leta 2019 je na Kriteriju po Dofineji doživel hudo nesrečo, pri padcu utrpel več poškodb in od takrat ni več našel poti na vrh. Največje uspehe je dosegel kot član britanskega moštva Sky, od leta 2021 pa je član ekipe Israel – Premier Tech, s katero mu letos poteče pogodba.

