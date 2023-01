Bujakova sezono začela s četrtim mestom v Almerii

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska kolesarka Eugenia Bujak, tekmovalka ekipa UAE Team ADQ, je sezono začela z odličnim dosežkom, ki jo navdaja z optimizmom za nadaljevanje. Na dirki prve kategorije Costa de Almeria je zasedla četrto mesto, pred njo so ciljno črto prečkale le Italijanka Ariana Fidanza, Danka Emma Norsgaard in francoska državna prvakinja Audrey Cordon-Ragot.

Dirko je odločil sprinti približno 20 kolesark, ta skupina se je izoblikovala na zadnjem vzponu, približno tri kilometre pred ciljem 135 kilometrov dolge preizkušnje.

"Zadovoljna sem s svojim rezultatom in formo ter tudi s priložnostjo, ki sem jo dobila danes. To je uvrstitev, na katero sem po lanski težki sezoni čakala dolgo časa. Lani sem imela težave s ščitnico in sezona ni bila taka, kot bi si želela. Zdaj se počutim dobro, sem samozavestna, ker mislim, da se lahko še izboljšam," je po dirki dejala Slovenka poljskega rodu.

Bujakova je bila edina slovenska predstavnica na dirki.

