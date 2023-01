Velika oceanska dirka mlademu Nemcu

Skupina okoli 30 najboljših je zadnja ubežnika ujela vsega nekaj 100 m pred ciljem, v dolgem sprintu pa je 22-letni Nemec ugnal leto mlajšega Pagea in 36-letnega domačina Clarka. Za Mayrhoferja je bila to sploh prva zmaga v karieri poklicnega kolesarja.

