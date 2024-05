Britanec zdaj najboljši sprinter vseh časov, pred njim le še legendarni Merckx

Britanski kolesarski as Mark Cavendish (Astana Qazaqstan) je z včerajšnjo zmago na drugi etapi Dirke po Madžarski tudi uradno postal najuspešnejši sprinter v zgodovini. To je bila za 38-letnega veterana z Otoka Man namreč že 164 zmaga v karieri, s to pa je prehitel italijansko sprintersko legendo Maria Cipollinija (163 zmag).

Pred Markom Cavendishem je zdaj na večni lestvici kolesarjev z največ zmagami le še legendarni Belgijec Eddy Merckx, ki je v karieri nabral neverjetnih 277 zmag. Za Cavendisha, ki je lani še za eno sezono podaljšal veličastno kariero, da bi letos poleti na Dirki po Franciji Merckxa prehitel vsaj v številu zmag na francoski pentlji – leta 2021 se je s 34. zmago z Belgijcem izenačil – je skupni rekord neulovljiv, še najboljše možnosti, da Merckxa ujame, pa ima nizozemska kolesarka Marianne Vos, ki je do zdaj zbrala osupljivih 253 zmag.

Slovenec z največ profesionalnimi zmagami je Primož Roglič (BORA – hansgrohe). Zasavec jih je zbral 81 in je na 39. mestu večne lestvice. Tadej Pogačar (UAE Emirates) je z 71 zmagami 46.

Cavendish je včeraj v sprintu premagal Nizozemca Dylana Groenewegna (Jayco AlUla). "Ta zmaga nam daje dodatno motivacijo pred osrednjim ciljem sezone, Dirko po Franciji," je povedal Cavendish in se zahvalil ekipi, ki ga je pripeljala v idealen položaj za napad. "Ekipa je bila fenomenalna, zaključek etape ni bil enostaven, nekaj ovinkov se je izkazalo za tehnično zahtevne, ampak se je izšlo odlično in ne bi mogel biti srečnejši," se je še razgovoril najboljši sprinter v zgodovini.

Jevgenij Gidič je nanj pazil večji del dneva, Michele Gazzoli je opravil dobro delo na vzponu, Gleb Sirica pa je sprinterski vlak pripeljal do idealnega izhodišča za napad na zmago. Cees Bol in Mikael Morkov sta poskrbela za zadnja pospeška, preden je lahko eksplodiral Cavendish, je dogajanje v etapi še povzel Britanec. Dirka po Madžarski je zadnja dirka v njegovem koledarju pred Tourom, ki se bo začel 29. junija v Firencah in končal 21. julija v Nici.

