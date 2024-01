Britanec vesel, da lahko pomaga Pogačarju: Jasno je, kdo je šef v naši ekipi

"Služba bo ostala enaka, vsaj kolikor jaz vem. V to ekipo sem prišel, da bi pomagal Tadeju zmagati na Touru. Mislim, da sem bil lani uspešen, od Pogačarja je bil samo eden boljši. Menim, da se letos, kar se moje vloge tiče, ne bo veliko spremenilo, čeprav sem imel veliko uspeha tudi na drugih dirkah," je v pogovoru za Cyclingnews dejal Adam Yates.

"Jasno je, kdo je šef v naši ekipi"

Lani na Touru ga je ekipa zaradi dobrih predstav celo imenovala za sokapetana, a Britanec meni, da to ni bilo realno. "To je bilo samo zato, da nekoliko zmanjšam pritisk na Tadeja. Imel je težko pomlad, poškodbo, a vsi smo na treningih vedeli, da je dober. Šlo je samo za varnost, rezervni načrt, če bi šlo kaj narobe. Je pa jasno, kdo je šef v naši ekipi," Yates priznava vlogo pomočnika prvega kolesarja s svetovne lestvice.

Letos morda napade zmago na Vuelti

Seveda to ne pomeni, da si ne želi nekoč napasti zmago na največji dirki, že letos pa tudi na kakšni drugi tritedenski preizkušnji.

"Normalno je, da bi tudi sam bil rad kapetan na eni zmed dirk grand toura, letos morda na Vuelti, če se bom po Touru dobro opomogel. Ekipa pravi, da mi bo dala priložnost, čeprav je v njej še nekaj takih kolesarjev, ki upravičeno razmišljajo enako. Zato bomo morali počakati, da vidimo, kakšni so načrti vodstva ekipe. Mogoče se mi bo pa v naslednjih letih ponudila priložnost, da postanem kapetan na Touru, naslednje leto pa tudi na Giru," upanja, da bi nekoč lahko tudi sam napadel zmago v Franciji ali Italiji ne izgublja Yates, ki je lani dobil dirko po Romandiji, prav tako dirko za VN Montreala, na Dofineji je bil drugi, na preizkušnji po Združenih emiratskih emiratih pa tretji.

Pogačar in Yates sta na Touru 2023 zasedla drugo in tretje mesto. Foto: Guliverimage

Najboljša sezona v karieri

Kot je sam potrdil, je bila po vseh parametrih lanska sezona zanj najboljša v karieri.

"V prejšnjih sem imel vedno veliko smole, tokrat ne. Nisem zbolel, nisem imel daljših premorov zaradi poškodb, še tisto po padcu na dirki po Kataloniji sem hitro zacelil. Poleg tega sem se v ekipi odlično počutil, dala mi je priložnosti. Vso sezono sem vedel, kaj in kako, in to je bilo zame odlično. Zame je pomembno, da si že od začetka sezone zastavim načrt in cilje, da vem, kakšno vlogo bom imel v ekipi. In če smo pri tem načrtu dosledni, ni težav. Lani smo bili, upam, da bomo tudi letos, ko vsaj jaz programa ne bi posebej spreminjal," Yates pričakuje, da ekipa od prejšnjega leta svojega programa ne bo veliko spreminjala.

