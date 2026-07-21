Ameriški kolesar Brandon McNulty je bil pred začetkom današnjega posamičnega kronometra na Dirki po Franciji udeležen v nenavadnem in nevarnem incidentu. Kot je za Eurosport razkril vodja ekipe UAE Team Emirates–XRG Mauro Gianetti, naj bi voznik avtomobila pred njim namerno močno zavrl.

"Brandon se je s kolesom za kronometer peljal proti startu. Voznik avtomobila se je očitno razjezil, ga prehitel in tik pred njim močno zavrl. Brandon se trčenju ni mogel izogniti in je z glavo naprej priletel v avtomobil," je pojasnil Mauro Gianetti.

McNulty, eden ključnih pomočnikov vodilnega Tadeja Pogačarja, je kljub nesreči dobil dovoljenje za nastop na kronometru.

"Kaže, da posledice niso hujše, vendar dogodek ni bil nič kaj prijeten. Na srečo ni utrpel resnejših poškodb in zdravniki so mu prižgali zeleno luč za nastop," je dodal Gianetti.

❌ Mauro Gianetti explica el accidente que ha sufrido Brandon McNulty antes de la contrarreloj#TDF2026 | #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/9zLFWWblId — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 21, 2026

Osemindvajsetletni Američan je pred 26,1 kilometra dolgo vožnjo na čas veljal za enega od kandidatov za visoko uvrstitev, po nesreči pa je vprašanje, koliko je incident vplival na njegove možnosti.

Preberite še: