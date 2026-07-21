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Avtor:
A. T. K.

Torek,
21. 7. 2026,
16.45

Osveženo pred

59 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Brandon McNulty UAE Emirates Tour de France Tour de France Dirka po Franciji Dirka po Franciji

Torek, 21. 7. 2026, 16.45

59 minut

Incident na Touru: Brandon McNulty tik pred kronometrom trčil v avtomobil

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,11
Brandon McNulty | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Ameriški kolesar Brandon McNulty je bil pred začetkom današnjega posamičnega kronometra na Dirki po Franciji udeležen v nenavadnem in nevarnem incidentu. Kot je za Eurosport razkril vodja ekipe UAE Team Emirates–XRG Mauro Gianetti, naj bi voznik avtomobila pred njim namerno močno zavrl.

"Brandon se je s kolesom za kronometer peljal proti startu. Voznik avtomobila se je očitno razjezil, ga prehitel in tik pred njim močno zavrl. Brandon se trčenju ni mogel izogniti in je z glavo naprej priletel v avtomobil," je pojasnil Mauro Gianetti.

McNulty, eden ključnih pomočnikov vodilnega Tadeja Pogačarja, je kljub nesreči dobil dovoljenje za nastop na kronometru.

"Kaže, da posledice niso hujše, vendar dogodek ni bil nič kaj prijeten. Na srečo ni utrpel resnejših poškodb in zdravniki so mu prižgali zeleno luč za nastop," je dodal Gianetti.

Osemindvajsetletni Američan je pred 26,1 kilometra dolgo vožnjo na čas veljal za enega od kandidatov za visoko uvrstitev, po nesreči pa je vprašanje, koliko je incident vplival na njegove možnosti.

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