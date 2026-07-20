Po grdem padcu Vingegaarda oster odziv: To bi morali vedeti!

Na nevarnem delu trase, kjer je Jonas Vingegaard grdo padel in predčasno končal letošnji Tour de France, bi moral po mnenju Toma Dumoulina stati nekdo z opozorilno piščalko. Nekdanji udeleženec zmagovalnega odra na dirki vseh dirk je bil po padcu Danca zelo kritičen do organizatorjev, saj je šlo za nepregleden del s cestno oviro, v katerega je skupina pripeljala z veliko hitrostjo. Vingegaard si je pri padcu zlomil ključnico, Tour pa je ostal brez edinega kolesarja, ki je resno ogrožal Tadeja Pogačarja.

Nekdanji zmagovalec Gira in eden boljših kolesarjev svoje generacije Tom Dumoulin je bil po padcu Jonasa Vingegaarda zelo neposreden. Ni razumel, zakaj na tako nevarnem delu trase ni bilo jasnega opozorila.

"To se mi zdi res neverjetno. Tam bi moral nekdo stati s piščalko. Kaj sploh gledamo?" je za nizozemski NOS dejal Dumoulin.

Po njegovem mnenju ni šlo za običajen ovinek, v katerem bi kolesarji preprosto napačno ocenili linijo. Težava je bila v nepreglednem krožišču s cestno oviro oziroma sredinskim ločilnim otokom, ki ga kolesarji v skupini pri veliki hitrosti niso mogli pravočasno obiti.

Vingegaard je bil prvi, ki je padel, pri tem pa z ramo udaril ob robnik. Pozneje je bilo potrjeno, da si je zlomil ključnico, zaradi česar ga čaka operacija. Ob njem je padlo še več kolesarjev, med njimi tudi Isaac del Toro, ki je nato etapo končal na tretjem mestu za Remcom Evenepoelom in Tadejem Pogačarjem.

Ovinek, ki ga kolesarji niso mogli prebrati

Dumoulin je opozoril, da je bil del trase zelo nepregleden. Zlasti za tiste kolesarje, ki niso bili povsem na čelu skupine.

"To je preprosto popolnoma nejasno krožišče s sredinskim ločilnim otokom. Sploh ga ne pričakuješ, ker stoji že ob vstopu v krožišče," je pojasnil Nizozemec.

A heartbreaking end to his Tour 💔



Jonas Vingegaard's Tour de France comes to an unexpected end as the two-time champion abandons during Stage 15 following a crash in the peloton. 😮‍💨



Get well soon, Jonas. pic.twitter.com/mft6WtlmQS — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 19, 2026

Pri takšnih hitrostih odločajo metri in delčki sekunde, izpostavlja Nizozemec. Prvi kolesarji v skupini imajo še možnost videti oviro in popraviti linijo, tisti za njimi pa pogosto reagirajo šele na premik kolesarja pred sabo. Vingegaard je bil v tem primeru v položaju, ko je bila preglednost že precej slabša.

Dumoulin zato padec vidi predvsem kot posledico slabo zavarovane nevarne točke, ne kot običajno dirkaško nesrečo.

Zakaj krivi organizatorje Toura?

Na velikih dirkah morajo biti nevarni odseki jasno označeni, ob njih pa praviloma stojijo redarji oziroma osebe, ki kolesarje opozarjajo na nevarnost. Dumoulin meni, da bi se to moralo zgoditi tudi v tem primeru.

"Nekdo bi moral stati tam in opozarjati s piščalko. Organizacija Toura bi to morala vedeti. Vozijo pred glavnino, zato vedo, kaj prihaja. Takšne točke morajo biti ves čas zavarovane," je bil jasen.

Tom Dumoulin se je ostro odzval na padec Jonasa Vingegaarda. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Ekipe sicer kolesarje opozarjajo prek radijskih zvez, a Dumoulin poudarja, da to v takšnem trenutku ni dovolj natančno: "V ekipah kričijo: krožišče desno, tam je nevarno. A ne morejo jim natančno povedati, kje je sredinski ločilni otok. Vse se zgodi tako hitro. Predstavljati si morate, da v tak ovinek prihajajo s hitrostjo 50 kilometrov na uro."

Vingegaard je ostal brez časa za reakcijo

Po Dumoulinovem mnenju je bila situacija posebej zahtevna za kolesarje, ki so bili nekaj mest za čelom skupine. Tam je vidljivost slabša, prostora za reagiranje pa skoraj ni več.

"Če za to ne dobiš opozorila in ovinka niti ne vidiš dobro, se zgodi prav to," je dejal.

Dumoulin je ocenil, da so se prvi štirje kolesarji še nekako izvlekli, peti pa je imel že precej manj možnosti. V tem primeru je bil to prav Vingegaard: "Potem je za prve štiri res šlo na tesno. Peti ima še manj pregleda. In potem je dovolj, da zadeneš majhen kamen ali karkoli drugega, pa te odnese," je zaključil.

Za Vingegaarda je padec pomenil konec Toura, za dirko pa velik udarec. Danec je veljal za edinega kolesarja, ki je lahko resno ogrozil Tadeja Pogačarja, po njegovem odstopu pa se je razmerje moči na dirki močno spremenilo. Še bolj izraziteje na stran slovenskega kolesarskega zvezdnika, ki je imel že pred nesrečno nedeljsko etapo pred Vingegaardom kar štiri minute in 30 sekund prednosti.