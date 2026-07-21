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Avtor:
A. T. K.

Torek,
21. 7. 2026,
17.50

Osveženo pred

3 minute

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Remco Evenepoel Tadej Pogačar Tadej Pogačar Dirka po Franciji Dirka po Franciji Tour de France Tour de France vožnja na čas

Torek, 21. 7. 2026, 17.50

3 minute

Dirka po Franciji, 16. etapa: Évian-les-Bains–Thonon-les-Bains (26,1 km, posamična vožnja na čas)

Evenepoel kot raketa do nove etapne zmage, odstop Lipowitza po grdem padcu #video

Avtor:
A. T. K.

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Remco Evenepoel | Remco Evenepoel je zmagi v nedeljski gorski etapi dodal še zmago v kronometru. | Foto Guliverimage

Remco Evenepoel je zmagi v nedeljski gorski etapi dodal še zmago v kronometru.

Foto: Guliverimage

Remco Evenepoel (Red Bull–BORA–hansgrohe) je upravičil vlogo prvega favorita in v mavrični majici svetovnega prvaka dobil edino posamično vožnjo na čas na letošnji Dirki po Franciji. Tadej Pogačar (UAE Emirates) je z 28 sekundami zaostanka osvojil drugo mesto. Dirka je žal izgubila še enega pomembnega kolesarja. Florian Lipowitz je padel na spustu in moral odstopiti. Več sledi ...

POTEK ETAPE: Dirka po Franciji, 16. etapa, kronometer

Končni vrstni red kronometra:

Mesto Kolesar Ekipa Zaostanek Čas Povp. hitrost (km/h)
1. Remco Evenepoel Red Bull–BORA–hansgrohe 32:19,33 48,4
2. Tadej Pogačar UAE Team Emirates–XRG +0:28,4 32:47,69 47,8
3. Mattias Skjelmose Lidl–Trek +1:04,3 33:23,64 46,9
4. Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team +1:16,5 33:35,87 46,6
5. Isaac del Toro UAE Team Emirates–XRG +1:21,4 33:40,68 46,5
6. Mattia Cattaneo Red Bull–BORA–hansgrohe +1:42,0 34:01,28 46,0
7. Thymen Arensman Ineos Grenadiers +1:46,9 34:06,25 45,9
8. Bruno Armirail Decathlon CMA CGM Team +1:55,4 34:14,73 45,7
9. Pablo Castrillo Movistar Team +1:59,8 34:19,13 45,6
10. Joshua Tarling Ineos Grenadiers +2:01,7 34:21,04 45,6

17.40 - Zmaga Evenepoela, že druga na letošnjem Touru! Pogačar je na drugem mestu zaostal 28 sekund, Skjelmose je bil z 1.04 minute zaostanka tretji. 

17.34 - Padec Floriana Lipowitza, do danes izjemnega petega v skupni razvrstitvi! Najprej je priletel v ograjo, nato v blazine. Medtem je Mattias Skjelmose prevzel vodstvo v etapi. 

17.29 - Evenepoel je najhitrejši tudi na drugem merjenju vmesnega časa! Izjemna predstava! Pogačar zaostaja 14 sekund! Sledijo Skjelmose, Lipowitz, Seixas in Del Toro. 

Vožnja na čas, 2. merjenje vmesnega časa:

Mesto Kolesar Zaostanek Čas Povp. hitrost (km/h)
1. Remco Evenepoel 15:42,62 37,0
2. Tadej Pogačar +0:14,23 15:56,85 36,5
3. Mattias Skjelmose +0:55,90 16:38,52 35,0
4. Florian Lipowitz +1:01,42 16:44,04 34,8
5. Paul Seixas +1:05,89 16:48,51 34,6
6. Isaac del Toro +1:06,20 16:48,82 34,6
7. Pablo Castrillo +1:23,81 17:06,43 34,0
8. Tom Pidcock +1:24,49 17:07,11 34,0
9. Felix Großschartner +1:31,26 17:13,88 33,8
10. Mattia Cattaneo +1:31,80 17:14,42 33,8

17.24 - Evenepoel najhitrejši na prvem merjenju vmesnega časa! Pogačar zaostaja sedem sekund.

17.13 - S startne klančine se je podal svetovni prvak v vožnji na čas Remco Evenepoel. Čez dve minuti bo na vrsti še Tadej Pogačar! Belgijca in Slovenca v skupnem seštevku ločuje natanko pet minut.

Remco Evenepoel | Foto: Guliverimage Remco Evenepoel Foto: Guliverimage

17.09 - Zanimivo, Tom Pidcock, ki je letos že večkrat popestril dogajanje na Touru, je na prvem merjenju vmesnega časa, to je na sredini klanca, najhitrejši! Medtem je že startal Paul Seixas in navijači so navdušeni! 

17.03 - V cilj je pripeljal Nizozemec Thymen Arensman, ki je bil zelo blizu prevzemu vodstva, a je bil na koncu za pet sekund prekratek. Trenutno je drugi, na vrhu pa še naprej ostaja Mattia Cattaneo. Do starta Remca Evenepoela nas loči še deset minut, do starta Tadeja Pogačarja pa dvanajst.

16.33 - Imamo novega vodilnega! Na vroči stol je sedel Italijan Mattia Cattaneo (Red Bull–BORA–hansgrohe), ki je za 13 sekund prehitel dolgo vodilnega Bruna Armiraila. Petintridesetletni veteran je progo odpeljal s povprečno hitrostjo 46 kilometrov na uro.

16.05 - Na progo se je v priljubljenem pikčastem dresu podal Francoz Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), ki na letošnjem Touru meri predvsem na zmago v razvrstitvi najboljšega hribolazca. Trenutno je drugi, za vodilnim Tadejem Pogačarjem zaostaja 22 točk.

Dirka po Franciji 2026, 16. etapa | Foto:

15.40 - Z novim najboljšim časom se je na vrh razpredelnice zavihtel Francoz Bruno Armirail (Team Visma | Lease a Bike), ki je odlično opravil z današnjim kronometrom. Traso je prevozil v 34 minutah in 14 sekundah, šest sekund hitreje od Josha Tarlinga, ki se tako poslavlja z vročega stola. Armirailova povprečna hitrost je znašala 45,7 kilometra na uro.

15.00 - Startal je tudi Matej Mohorič (Bahrain-Victorious), v prvi peterki pa nič novega. Še vedno vodi Joshua Tarling, ki je očitno vrhunsko opravil s progo, čeprav je sam menil, da bi lahko bilo še bolje. 

14.51 - Dočakali smo tudi nastop prvega slovenskega kolesarja v današnji etapi. Ob 14.51 se je na progo podal Jan Tratnik (Red Bull - BORA - hansgrohe), ki na letošnjem Touru opravlja vlogo pomočnika Remca Evenepoela, prvega favorita za današnjo etapno zmago, in Floriana Lipowitza. Startal je tudi nosilec zelene majice Mads Pedersen (Lidl-Trek).

Trenutni vrstni red (TOP 5):

Mesto Kolesar Ekipa Čas Zaostanek Povprečna hitrost
1. Joshua Tarling Netcompany INEOS 34:21,04 45,6 km/h
2. Filippo Ganna Netcompany INEOS 34:25,90 +4,86 45,5 km/h
3. Huub Artz Lotto - Intermarché 34:49,20 +28,16 45,0 km/h
4. Daan Hoole Decathlon CMA CGM Team  35:00,41 +39,37 44,7 km/h
5. Thibault Guernalec  Team TotalEnergies 35:05,77 +44,73 44,6 km/h

14.30 Filippo Ganna je v cilju, a je počasnejši od moštvenega kolega Joshue Tarlinga, ki tako ostaja na vrhu lestvice. Italijan je za Britancem zaostal za nekaj manj kot pet sekund.

Joshua Tarling še vedno vodi ... | Foto: Guliverimage Joshua Tarling še vedno vodi ... Foto: Guliverimage

Še nekaj manj kot tri ure nas čaka do starta Tadeja Pogačarja, ki bo kot zadnji startal ob 17.15. Naj poročevalec s terena Jaka Lopatič nam je medtem poslal video s prizorišča, na katerem lahko vidite kronometrsko kolo, s katerim se bo Pogačar lotil vožnje na čas, in navijaško vzdušje. Z naskokom največ navijačev je pred avtobusom Pogačarjeve ekipe UAE Emirates.

Kronometrsko kolo Tadeja Pogačarja in vzdušje na prizorišču 16. etape Toura (video: Jaka Lopatič)

13.50 - Sprememba na vročem stolu! Najhitreje je s progo opravil Joshua Tarling iz ekipe Netcompany Ineos. Za 26,1 kilometra je potreboval 34 minut in 21 sekund ter bil občutno hitrejši od vseh kolesarjev, ki so do zdaj že končali vožnjo na čas. Mladi Britanec je traso prevozil s povprečno hitrostjo 45,6 kilometra na uro.

Na progo se je medtem podal njegov moštveni kolega Filippo Ganna, eden najboljših specialistov za kronometer, ki pa je pred startom priznal, da je današnja trasa zanj prezahtevna. Za glavnega favorita za zmago je izbral Tadeja Pogačarja.

Filippo Ganna pravi, da je današnja trasa zanj pretežka. | Foto: Reuters Filippo Ganna pravi, da je današnja trasa zanj pretežka. Foto: Reuters

13.40 - Nizozemec Julius van den Berg (Team Picnic PostNL) je trenutno najhitrejši na današnji vožnji na čas. 26,1 kilometra dolgo progo je prevozil v 38 minutah in 25 sekundah, najboljši čas pa je postavil tudi na vzponu, ki ga je premagal v 19 minutah in 36 sekundah.

13.30 - Trenutno je na progi Joshua Tarling (Netcompany INEOS), eden najboljših specialistov za vožnjo na čas, ki si je današnjo etapo zagotovo posebej označil že pred začetkom Toura. Lahko mladi Britanec premeša načrte glavnim favoritom?

13.00 -  Pozdravljeni, ljubitelji kolesarstva! Točno ob 13. uri se je po prostem ponedeljku na 26,1 kilometra dolgo traso 16. etape, edine posamične vožnje na čas na letošnjem Touru, kot prvi podal Poljak Kamil Gradek (Bahrain Victorious), ki v skupnem seštevku zaseda zadnje mesto. Med vožnjo ga sredi ceste presenetil pes, a se je k sreči vse dobro končalo. Bližnje srečanje si lahko pogledate v spodnjem videu.

Prvi od treh slovenskih kolesarjev bo ob 14.51 startal Jan Tratnik (Red Bull - BORA - hansgrohe), devet minut pozneje pa se bo s startne rampe pognal še Matej Mohorič (Bahrain Victorious). Na Tadeja Pogačarja (UAE Team Emirates XRG) bo treba počakati do 17.15. Nosilec rumene majice se bo kot vodilni v skupnem seštevku na progo podal zadnji. 

Napoved 16. etape 

Kronometer je dolg 26,1 kilometra in ima približno 500 višinskih metrov. Kolesarje že takoj po startu čaka 9,7 kilometra dolg vzpon Cote de Larringes s povprečnim naklonom 4,3 odstotka, ki so ga organizatorji ocenili kot vzpon druge kategorije. Po vrhu sledi približno sedem kilometrov dolg spust nazaj proti jezeru, nato pa še zadnjih devet kilometrov ravnine do cilja v Thonon-les-Bainsu.

Zaradi razgibanega profila ne bo šlo za klasičen kronometer, namenjen izrazitim specialistom za ravnino. Pomembno vlogo bodo imeli tudi majhna telesna masa, sposobnost vožnje navkreber in dober občutek na spustu.

Etapa se bo začela ob 13. uri, kolesarji pa bodo startali v obratnem vrstnem redu skupne razvrstitve. Pogačar bo kot vodilni na dirki s startne rampe krenil zadnji, ob 17.15.

Lahko kdo prepreči Evenepoelu drugo zmago zapored?

Prvi favorit za novo etapno zmago je Remco Evenepoel (Red Bull  BORA hansgrohe), ki je že med ponedeljkovim ogledom trase na vzponu postavljal najboljše čase. Belgijec je pred Tourom izgubil nekaj kilogramov, zato bi mu razgibana trasa lahko ustrezala še bolj kot klasični ravninski kronometri.

Remco Evenepoel bo po nedeljski etapni zmagi še bolj motiviran za dokazovanje. | Foto: Guliverimage Remco Evenepoel bo po nedeljski etapni zmagi še bolj motiviran za dokazovanje. Foto: Guliverimage

Remco Evenepoel
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Kot vedno visoko kotira tudi vodilni na dirki Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki bi lahko kot eden najboljših hribolazcev na Touru razliko naredil predvsem na vzponu in tehnično zahtevnem spustu.

Pri vrhu je pričakovati tudi Juana Ayusa (Lidl-Trek) in Floriana Lipowitza (Red Bull – BORA – hansgrohe), ki sta sposobna odličnih predstav tudi v vožnji na čas.

Na startu bo še Ilan Van Wilder, tretji z zadnjega svetovnega prvenstva v kronometru, presenetila bi lahko tudi domačin Kévin Vauquelin in njegov moštveni kolega Filippo Ganna (Netcompany Ineos), ki še nikoli ni zmagal na Touru. Dvakratni svetovni prvak velja za enega najboljših kronometristov na svetu, vendar bi bilo lahko zanj na tej trasi preprosto preveč "višincev".

Paul Seixas | Foto: Reuters Paul Seixas Foto: Reuters

Vrhunsko predstavo lahko prikaže tudi Paul Seixas, ljubljenec in veliko upanje francoskih navijačev. Z odlično vožnjo bi se lahko prebil celo na tretje mesto v skupnem seštevku. Od Isaaca del Tora, ki trenutno zaseda zadnjo stopničko, ga loči le 25 sekund.

Po odstopu kapetana Jonasa Vingegaarda bo dodatno motiviran tudi Bruno Armirail iz Visma – Lease a Bike, ki se dobro znajde na zahtevnih, razgibanih trasah.

Preostala dva Slovenca na Touru, Jan Tratnik in Matej Mohorič bosta startala že pred favoriti. Tratnik ob 14.51, Mohorič pa natanko ob 15. uri.

Po treh etapnih zmagah zaradi izčrpanosti odstopil Merlier

Od dirke se je predčasno poslovil belgijski sprinter Tim Merlier, ki je Tour končal zaradi popolne izčrpanosti. V nedeljski gorski etapi ni več mogel slediti tempu in je odstopil. Športni direktor ekipe Soudal Quick-Step Davide Bramati je pozneje pojasnil, da je bil Belgijec popolnoma brez moči in dirke ni bil sposoben nadaljevati.

Favoriti za zmago v kronometru 16. etape Toura 2026 po startnem času:
Start Kolesar Ekipa
13.25.30 Joshua Tarling Netcompany INEOS
13.37.30 Edoardo Affini Team Visma | Lease a Bike
13.43.30 Daan Hoole Decathlon CMA CGM Team
13.58.30 Filippo Ganna Netcompany INEOS
15.01.30 Luke Plapp Team Jayco AlUla
15.06.00 Bruno Armirail Team Visma | Lease a Bike
15.19.30 Victor Campenaerts Team Visma | Lease a Bike
15.54.00 Mathias Vacek Lidl-Trek
16.06.00 Tobias Foss Netcompany INEOS
16.40.30 Brandon McNulty UAE Team Emirates-XRG
17.13.00 Remco Evenepoel Red Bull – BORA – hansgrohe
17.15.00 Tadej Pogačar UAE Team Emirates-XRG

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