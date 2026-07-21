Evenepoel kot raketa do nove etapne zmage, odstop Lipowitza po grdem padcu #video

POTEK ETAPE: Dirka po Franciji, 16. etapa, kronometer

Končni vrstni red kronometra:

Mesto Kolesar Ekipa Zaostanek Čas Povp. hitrost (km/h) 1. Remco Evenepoel Red Bull–BORA–hansgrohe – 32:19,33 48,4 2. Tadej Pogačar UAE Team Emirates–XRG +0:28,4 32:47,69 47,8 3. Mattias Skjelmose Lidl–Trek +1:04,3 33:23,64 46,9 4. Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team +1:16,5 33:35,87 46,6 5. Isaac del Toro UAE Team Emirates–XRG +1:21,4 33:40,68 46,5 6. Mattia Cattaneo Red Bull–BORA–hansgrohe +1:42,0 34:01,28 46,0 7. Thymen Arensman Ineos Grenadiers +1:46,9 34:06,25 45,9 8. Bruno Armirail Decathlon CMA CGM Team +1:55,4 34:14,73 45,7 9. Pablo Castrillo Movistar Team +1:59,8 34:19,13 45,6 10. Joshua Tarling Ineos Grenadiers +2:01,7 34:21,04 45,6

17.40 - Zmaga Evenepoela, že druga na letošnjem Touru! Pogačar je na drugem mestu zaostal 28 sekund, Skjelmose je bil z 1.04 minute zaostanka tretji.



17.34 - Padec Floriana Lipowitza, do danes izjemnega petega v skupni razvrstitvi! Najprej je priletel v ograjo, nato v blazine. Medtem je Mattias Skjelmose prevzel vodstvo v etapi.

#TDF2026 - Crash Lipowitz!



He was +3'' on Skjelmose after 3rd intermediate



Seixas 3rd at +9'' at the same point. pic.twitter.com/wdvuRe1xXy — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) July 21, 2026

17.29 - Evenepoel je najhitrejši tudi na drugem merjenju vmesnega časa! Izjemna predstava! Pogačar zaostaja 14 sekund! Sledijo Skjelmose, Lipowitz, Seixas in Del Toro.

Vožnja na čas, 2. merjenje vmesnega časa:

Mesto Kolesar Zaostanek Čas Povp. hitrost (km/h) 1. Remco Evenepoel – 15:42,62 37,0 2. Tadej Pogačar +0:14,23 15:56,85 36,5 3. Mattias Skjelmose +0:55,90 16:38,52 35,0 4. Florian Lipowitz +1:01,42 16:44,04 34,8 5. Paul Seixas +1:05,89 16:48,51 34,6 6. Isaac del Toro +1:06,20 16:48,82 34,6 7. Pablo Castrillo +1:23,81 17:06,43 34,0 8. Tom Pidcock +1:24,49 17:07,11 34,0 9. Felix Großschartner +1:31,26 17:13,88 33,8 10. Mattia Cattaneo +1:31,80 17:14,42 33,8

17.24 - Evenepoel najhitrejši na prvem merjenju vmesnega časa! Pogačar zaostaja sedem sekund.

17.13 - S startne klančine se je podal svetovni prvak v vožnji na čas Remco Evenepoel. Čez dve minuti bo na vrsti še Tadej Pogačar! Belgijca in Slovenca v skupnem seštevku ločuje natanko pet minut.

Remco Evenepoel Foto: Guliverimage

17.09 - Zanimivo, Tom Pidcock, ki je letos že večkrat popestril dogajanje na Touru, je na prvem merjenju vmesnega časa, to je na sredini klanca, najhitrejši! Medtem je že startal Paul Seixas in navijači so navdušeni!

17.03 - V cilj je pripeljal Nizozemec Thymen Arensman, ki je bil zelo blizu prevzemu vodstva, a je bil na koncu za pet sekund prekratek. Trenutno je drugi, na vrhu pa še naprej ostaja Mattia Cattaneo. Do starta Remca Evenepoela nas loči še deset minut, do starta Tadeja Pogačarja pa dvanajst.

16.33 - Imamo novega vodilnega! Na vroči stol je sedel Italijan Mattia Cattaneo (Red Bull–BORA–hansgrohe), ki je za 13 sekund prehitel dolgo vodilnega Bruna Armiraila. Petintridesetletni veteran je progo odpeljal s povprečno hitrostjo 46 kilometrov na uro.

16.05 - Na progo se je v priljubljenem pikčastem dresu podal Francoz Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), ki na letošnjem Touru meri predvsem na zmago v razvrstitvi najboljšega hribolazca. Trenutno je drugi, za vodilnim Tadejem Pogačarjem zaostaja 22 točk.

15.40 - Z novim najboljšim časom se je na vrh razpredelnice zavihtel Francoz Bruno Armirail (Team Visma | Lease a Bike), ki je odlično opravil z današnjim kronometrom. Traso je prevozil v 34 minutah in 14 sekundah, šest sekund hitreje od Josha Tarlinga, ki se tako poslavlja z vročega stola. Armirailova povprečna hitrost je znašala 45,7 kilometra na uro.

🇫🇷 Bruno Armirail has set a new fastest time in this ITT and knocked Joshua Tarling off the hot seat! ⏱️



🇫🇷 Bruno Armirail établit le nouveau meilleur temps sur ce CLM individuel et déloge Joshua Tarling du hot seat! ⏱️ #TDF2026 pic.twitter.com/yEYye1btsr — Tour de France™ (@LeTour) July 21, 2026

15.00 - Startal je tudi Matej Mohorič (Bahrain-Victorious), v prvi peterki pa nič novega. Še vedno vodi Joshua Tarling, ki je očitno vrhunsko opravil s progo, čeprav je sam menil, da bi lahko bilo še bolje.

14.51 - Dočakali smo tudi nastop prvega slovenskega kolesarja v današnji etapi. Ob 14.51 se je na progo podal Jan Tratnik (Red Bull - BORA - hansgrohe), ki na letošnjem Touru opravlja vlogo pomočnika Remca Evenepoela, prvega favorita za današnjo etapno zmago, in Floriana Lipowitza. Startal je tudi nosilec zelene majice Mads Pedersen (Lidl-Trek).

Trenutni vrstni red (TOP 5):

Mesto Kolesar Ekipa Čas Zaostanek Povprečna hitrost 1. Joshua Tarling Netcompany INEOS 34:21,04 – 45,6 km/h 2. Filippo Ganna Netcompany INEOS 34:25,90 +4,86 45,5 km/h 3. Huub Artz Lotto - Intermarché 34:49,20 +28,16 45,0 km/h 4. Daan Hoole Decathlon CMA CGM Team 35:00,41 +39,37 44,7 km/h 5. Thibault Guernalec Team TotalEnergies 35:05,77 +44,73 44,6 km/h

14.30 - Filippo Ganna je v cilju, a je počasnejši od moštvenega kolega Joshue Tarlinga, ki tako ostaja na vrhu lestvice. Italijan je za Britancem zaostal za nekaj manj kot pet sekund.

Joshua Tarling še vedno vodi ... Foto: Guliverimage

Še nekaj manj kot tri ure nas čaka do starta Tadeja Pogačarja, ki bo kot zadnji startal ob 17.15. Naj poročevalec s terena Jaka Lopatič nam je medtem poslal video s prizorišča, na katerem lahko vidite kronometrsko kolo, s katerim se bo Pogačar lotil vožnje na čas, in navijaško vzdušje. Z naskokom največ navijačev je pred avtobusom Pogačarjeve ekipe UAE Emirates.

Kronometrsko kolo Tadeja Pogačarja in vzdušje na prizorišču 16. etape Toura (video: Jaka Lopatič)

13.50 - Sprememba na vročem stolu! Najhitreje je s progo opravil Joshua Tarling iz ekipe Netcompany Ineos. Za 26,1 kilometra je potreboval 34 minut in 21 sekund ter bil občutno hitrejši od vseh kolesarjev, ki so do zdaj že končali vožnjo na čas. Mladi Britanec je traso prevozil s povprečno hitrostjo 45,6 kilometra na uro.

Na progo se je medtem podal njegov moštveni kolega Filippo Ganna, eden najboljših specialistov za kronometer, ki pa je pred startom priznal, da je današnja trasa zanj prezahtevna. Za glavnega favorita za zmago je izbral Tadeja Pogačarja.

Filippo Ganna pravi, da je današnja trasa zanj pretežka. Foto: Reuters

13.40 - Nizozemec Julius van den Berg (Team Picnic PostNL) je trenutno najhitrejši na današnji vožnji na čas. 26,1 kilometra dolgo progo je prevozil v 38 minutah in 25 sekundah, najboljši čas pa je postavil tudi na vzponu, ki ga je premagal v 19 minutah in 36 sekundah.

13.30 - Trenutno je na progi Joshua Tarling (Netcompany INEOS), eden najboljših specialistov za vožnjo na čas, ki si je današnjo etapo zagotovo posebej označil že pred začetkom Toura. Lahko mladi Britanec premeša načrte glavnim favoritom?

13.00 - Pozdravljeni, ljubitelji kolesarstva! Točno ob 13. uri se je po prostem ponedeljku na 26,1 kilometra dolgo traso 16. etape, edine posamične vožnje na čas na letošnjem Touru, kot prvi podal Poljak Kamil Gradek (Bahrain Victorious), ki v skupnem seštevku zaseda zadnje mesto. Med vožnjo ga sredi ceste presenetil pes, a se je k sreči vse dobro končalo. Bližnje srečanje si lahko pogledate v spodnjem videu.

⚠️ Please keep your dogs on leash! ⚠️



⚠️ Tenez vos animaux en laisse ! ⚠️#TDF2026 pic.twitter.com/cctP3wNnH1 — Tour de France™ (@LeTour) July 21, 2026

Prvi od treh slovenskih kolesarjev bo ob 14.51 startal Jan Tratnik (Red Bull - BORA - hansgrohe), devet minut pozneje pa se bo s startne rampe pognal še Matej Mohorič (Bahrain Victorious). Na Tadeja Pogačarja (UAE Team Emirates XRG) bo treba počakati do 17.15. Nosilec rumene majice se bo kot vodilni v skupnem seštevku na progo podal zadnji.