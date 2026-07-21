Nemški kolesar Florian Lipowitz, ki je pred današnjo etapo zasedal odlično peto mesto v skupnem seštevku Dirke po Franciji, je v posamični vožnji na čas doživel hud padec. Po zahtevnem spustu je izgubil nadzor nad kolesom ter silovito trčil v robnik. Njegove Dirke po Franciji je žal konec. Natanko mesec dni po veliki zmagi na dirki Po Sloveniji.

ANOTHER GC RIDER DOWN 😨



Florian Lipowitz went down HEAVILY in the Individual Time Trial and was unable to go any further. We hope he is okay. 🤕



🇫🇷 #TDF2026 | July 5-July 27 | Every Stage on SBS 📺 pic.twitter.com/VIP204nevy — SBS Sport (@SBSSportau) July 21, 2026

Florian Lipowitz je bil do nesreče na poti do odličnega rezultata. Na tretjem vmesnem času, postavljenem po spustu, je imel drugi najhitrejši čas, za takrat vodilnim Mattiasom Skjelmosejem pa je zaostajal le tri sekunde.

Toda kmalu zatem je v desnem ovinku izgubil nadzor nad krmilom, zdrsnil in silovito trčil v robnik in zaščitno ogrado ob gledalcih. Takoj je bilo jasno, da je v hudih bolečinah, zdravniška pomoč pa je bila hitro na kraju nesreče.

Po nekaj minutah so ga ob pomoči spremljevalcev odpeljali do reševalnega vozila. Glede na položaj roke, ki jo je držal pokrčeno ob telesu, si je najverjetneje zlomil ključnico.

Njegova Dirka po Franciji je žal končana. Natanko mesec dni po zmagi na dirki Po Sloveniji.

Florian Lipowitz is forced to leave the Tour. Speedy recovery ❤️‍🩹



Lipowitz est contraint d’abandonner le Tour, bon rétablissement. 💛#TDF2026 pic.twitter.com/vR3eEKvwaB — Tour de France™ (@LeTour) July 21, 2026

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