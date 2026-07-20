Remco Evenepoel, ki je včeraj presenetljivo dobil zahtevno gorsko etapo Dirke po Franciji in se po odstopu Jonasa Vingegaarda povzpel na drugo mesto v skupnem seštevku, je današnji prosti dan izkoristil za ogled trase torkovega kronometra s ciljem v Thonon-les-Bainsu. Belgijec očitno ni varčeval z močmi, saj je po podatkih Strave, družbenega omrežja za beleženje športnih dosežkov, na poti postavil kar tri najboljše čase na posameznih odsekih oziroma tri rekorde KOM.

Po današnjem prostem dnevu se bo Dirka po Franciji jutri nadaljevala s 26,1 kilometra dolgim kronometrom od Évian-les-Bainsa do Thonon-les-Bainsa. Nekateri kolesarji so si traso ogledali že danes, med njimi tudi belgijski specialist za vožnjo na čas Remco Evenepoel. Po koncu ogleda je dodal še skoraj 30 kilometrov, iz njegovega zapisa na Stravi pa je razvidno, da je močneje pritisnil predvsem v prvem delu trase.

Skoraj polovico kronometra namreč predstavlja vzpon Côte de Larringes, dolg 9,6 kilometra s povprečnim naklonom 4,2 odstotka. Evenepoel je na več odsekih tega vzpona postavil najboljši čas.

Foto: Guliverimage

Najbolj je izstopal na odseku med Neuvecellom in Larringesom, ki ga je prevozil v 15 minutah in 18 sekundah. S tem je občutno izboljšal čase specialistov za vožnjo na čas, kot sta Bruno Armirail, ki je za odsek potreboval 17 minut in 12 sekund, ter Kasper Asgreen z 18 minutami in 21 sekundami, so izračunali pri Sporzi. Evenepoel je dosegel povprečno hitrost tik pod 30 kilometri na uro.

Vožnja na čas se bo jutri začela ob 13. uri, najboljši kolesarji pa se bodo s startne rampe podali okoli 17. ure. Evenepoel bo startal ob 17.13, Pogačar pa dve minuti pozneje, ob 17.15. Na prizorišču bo tudi naš poročevalec, etapo pa bomo, kot ste že vajeni, v živo spremljali tudi na naši spletni strani.

Favoriti za zmago v kronometru 16. etape Toura 2026 po štartnem času:

Štart Kolesar Ekipa 13.25.30 Joshua Tarling Netcompany INEOS 13.37.30 Edoardo Affini Team Visma | Lease a Bike 13.43.30 Daan Hoole Decathlon CMA CGM Team 13.58.30 Filippo Ganna Netcompany INEOS 15.01.30 Luke Plapp Team Jayco AlUla 15.06.00 Bruno Armirail Team Visma | Lease a Bike 15.19.30 Victor Campenaerts Team Visma | Lease a Bike 15.54.00 Mathias Vacek Lidl-Trek 16.06.00 Tobias Foss Netcompany INEOS 16.40.30 Brandon McNulty UAE Team Emirates-XRG 17.13.00 Remco Evenepoel Red Bull - BORA - hansgrohe 17.15.00 Tadej Pogačar UAE Team Emirates-XRG

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