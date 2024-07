Izvršni direktor ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe Ralph Denk v nedavnem podkastu žal ni imel najboljših novic za navijače Primoža Rogliča. "Primož le malo trenira na sobnem kolesu, zato sploh še ni jasno, ali bo lahko nastopil na Vuelti," je dejal Nemec.

Tako je odgovoril tudi na nedavno napoved direktorja španske pentlje Javierja Guillena, ki je pred dnevi odločno napovedal, da bodo na letošnji dirki, ki se bo začela 17. avgusta v Lizboni in končala 8. septembra v Madridu, tekmovali Roglič, mladi domači adut in moštveni kolega Tadeja Pogačarja pri UAE Emirates Juan Ayuso, njegov starejši rojak Mikel Landa (Soudal – Quick Step) in branilec lanske zmage, Američan Sepp Kuss (Visma | Lease a Bike). Drzno in nadvse optimistično ni želel izključiti niti udeležbe Pogačarja in Jonasa Vingegaarda.

"Očitno ve več od mene," je bil v ekipnem podkastu piker Denk, a je dodal, da direktorja španskega grand toura povsem razume, da si želi imeti na dirki največje zvezdnike.

Ekipe še niso potrdile sestav za zadnjo tritedensko dirko sezone, zelo verjetna je udeležba Ayusa, Lande in Kussa, veliko manjša Vingegaarda in skoraj nična Pogačarja. Tudi glede Rogliča, ki bi po letih 2019, 2020 in 2021 tam napadal svojo četrto zmago in bi tako morebiti tudi ujel rekorderja španske pentlje Roberta Herasa, novice žal niso nič kaj spodbudne.

