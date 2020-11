Bo decembra padel rekord v vožnji na eno uro? Anglež že misli tako.

Alex Dowsett, 32-letni profesionalni kolesar izraelskega moštva Israeli StartUp Nation, za katerega bo v prihodnji sezoni dirkal tudi Dowsettov slavni rojak in zmagovalec štirih Tourov Chris Froome, je rekord v vožnji na eno uro postavil že leta 2015, ko je prav tako v Manchestru prevozil 52,937 kilometra. Le 36 dni pozneje, 7. junija 2015, mu je rekord vzel še en slavni rojak, prvi britanski zmagovalec Toura Bradley Wiggins. Ta je na olimpijskem velodromu v Londonu v 60 minutah prevozil kar 54,526 kilometra.

"Želim videti, česa sem sposoben"

"Leta 2015 sem kolesaril ravno dovolj hitro, da sem prišel do rekorda, videl pa sem, da imam še kar nekaj rezerve. To, da nisem šel do maksimuma, je bilo glede na to, koliko dela so v projekt vložili vsi vpleteni, frustrirajoče. Ponudila se mi je priložnost še enkrat poskusiti decembra letos in seveda si želim postaviti novo rekordno znamko. Želim videti, česa sem sposoben," pravi Dowsett, nekdanji član ekip Trek, Sky, Movistar in Katjuša.

Rekord Victorja Campenaertsa:

Trenutno je rekorder Belgijec Victor Campenaerts, ki je lani v Mehiki prevozil 55,089 kilometra. Je to mejo mogoče preseči? Dowsett, svetovni prvak v vožnji na čas na prvenstvu leta 2015 v ZDA, je prepričan, da je to izvedljivo, a se tudi zaveda, da bo izjemno težko. Kolesar, ki je na letošnji Dirki po Italiji dobil osmo etapo, se doma v Angliji že pripravlja na podvig, veliko časa bo preživel tudi v vetrovniku, sporoča Mednarodna kolesarska zveza (Uci).

Rekordi od leta 2014: 16. april 2019: Victor Campenaerts (Bel), Velodromo Bicentenario, Aguascalientes (Meh), 55,089 km 7. junij 2015: Bradley Wiggins (VBr), Lee Valley VeloPark, Londres (VBr), 54,526 km 2. maj 2015: Alex Dowsett (VBr), National Cycling Centre, Manchester (VBr), 52,937 km 8. februar 2015: Rohan Dennis (Avs), Vélodrome Suisse, Granges (Švi), 52,491 km 30. oktober 2014: Matthias Brändle (Avt), Centre Mondial du Cyclisme UCI, Aigle (Švi), 51,852 km 18. september 2014: Jens Voigt (Nem), Vélodrome Suisse, Granges (Švi), 51,110 km

