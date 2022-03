Bernal šest tednov po hudi nesreči vnovič na kolesu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Petindvajsetletni Kolumbijec se je 24. januarja na treningu v Gachancipi 30 kilometrov od Bogote zaletel v zadnji del avtobusa, ki je zavijal na postajališče.

Adivinen quien está de nuevo en su bici y se siente una chimba!! Desde que exista fe, todo es posible. Y quiero decirles que cuando uno realmente quiere algo, NO hay PERO que valga. #unavidadeexcesos pic.twitter.com/JOtPU8p0l2 — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) March 12, 2022

Zmagovalca dirke po Franciji iz leta 2019 in lani po Italiji so takoj po nesreči prepeljali v bolnišnico v La Sabani, kjer je moral na več operacij, saj je imel poškodbe vratu, prsnega koša in nog. Na operacijo vratnih vretenc je moral celo dvakrat.

Danes pa je Bernal na Twitterju objavil fotografijo, ki ga nasmejanega kaže na treningu na domu. "Uganite, kdo je nazaj na kolesu in se odlično počuti," je pripisal kolesar. "Dokler je upanje, je vse možno. Rad bi vam povedal, da je možno prav vse, če si nekaj močno želiš," je še dodal.

Časnik Gazzetta dello Sport pa je danes povzel športnega direktorja moštva Ineos Grenadiers Xabierja Artetxeja, ki je dejal, da je je prepričan, da se bo Bernal kmalu vrnil tudi na tekmovanja. "Egan je športnik na najvišji ravni in tudi njegovo okrevanje je nadpovprečno. Dela na tem, da se vrne takoj, ko bo to možno. Lahko, da bo to leta 2023, a lahko tudi že v letošnji sezoni."

Bernal je z ekipo januarja, skoraj neposredno pred nesrečo, podpisal petletno pogodbo.

Preberite še: