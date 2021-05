Bernal na makadamu strl besnega Evenepoela

Član ubežne skupine, Švicar Mauro Schmid je zmagovalec 11. etape kolesarske dirke po Italiji od Perugie do Montalcina (162 km). V ozadju se je v boju za rožnato majico Kolumbijec Egan Bernal znebil najbližjih tekmecev in povišal vodstvo v skupnem seštevku. Belgijec Remco Evenepoel je na prašnih makadamskih cestah izgubil več kot dve minuti.

V skupnem seštevku je tako najbližje Bernalu (Ineos Grenadiers) zdaj Rus Aleksandr Vlasov (Astana-Premier Tech), ki zaostaja 45 sekund. Tretji je z zaostankom 1:12 minute po novem Italijan Damiano Caruso (Bahrain Victorious). Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick-Step) je zdrsnil na sedmo mesto (+2:22).

"To je bil zahteven dan v sedlu, sploh na makadamu smo pričakovali malce večje razlike. Veliko tekmecev je izgubilo nekaj časa. Zadovoljen sem, ker sem bil v ospredju, ampak v naslednjih dneh moramo ostati zbrani," je po koncu etape organizatorjem Gira dejal 24-letni Bernal.

Po radijski zvezi dobil odgovor

Taktično je njegova ekipa v zahtevni etapi dobro krmarila do ugodnega razpleta. "Že ko je Emanuel Buchmann pospešil, je bil tempo v skupini favoritov zelo visok, zato sem po radijski zvezi vprašal, če nam je nevaren. Rekli so mi, da je več kot minuto in 40 sekund za mano v skupnem seštevku. Imel sem torej nekaj manevrskega prostora, zato sem malce čakal. Na koncu sem ga po napadu ujel, sodelovala sva in pridobila še nekaj časa v primerjavi z ostalimi," je ocenil Bernal.

V boju za etapno zmago je bilo danes 11 kolesarjev, ki so se kmalu po začetku v Perugii odlepili od glavnine. Ta jim je omogočila tudi do 15 minut naskoka. V zaključku etape sta se na zadnjem, četrtem makadamskem odseku ter nato na zadnjem vzponu na Lume Spento (4,3 km/6,4 %) odlepila dva ubežnika in obračunala za zmago.

Najhitrejši v Montalcinu (makadamsko etapo je gostil že leta 2010) je bil 21-letni Schmidt (Qhubeka ASSOS), ki je slavil prvo zmago v karieri na prvi veliki tritedenski dirki. Leto starejši Italijan Alessandro Covi (UAE Team Emirates) je v prav tako lovu na prvo profesionalno zmago v cilju zaostal eno sekundo.

😳Tutto il nervosismo di Remco Evenepoel: si toglie con gesto di stizza l'auricolare

🏁13 km al traguardo pic.twitter.com/Ijx7N3mqJQ — CyclingTime (@Cyclingtimenews) May 19, 2021

Večina favoritov je v cilj pripeljala tri minute za ubežniki, znova pa je bil najmočnejši Bernal. Ko je bila skupina že pošteno razredčena, je napadel na zadnjem vzponu, v cilju pa najbližjega zasledovalca v skupnem seštevku, Vlasova prehitel za 23 sekund. Evenepoel je v cilj prišel 2:08 minute za Kolumbijcem. Ko je na makadamskem odseku zaostal za vodilnimi, ni dobil moštvene pomoči. In morda je tudi to botrovalo, daj e jezno vrgel slušalko iz ušesa.

Edinega slovenskega predstavnika na dirki Jana Tratnika (Bahrain Victorious) ni bilo v ospredju.

V četrtek bo na sporedu zahtevna 12. etapa od Siene do Bagno di Romagne (212 km). Kolesarji bodo morali premagati nekaj zahtevnih vzponov, zadnji pa bo slabih 10 km pred ciljem na prelaz Carnaio.