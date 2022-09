Avstralec končal kariero

"Kot otrok, ki je odraščal na Tasmaniji, si nikoli nisem predstavljal, da bom lahko potoval po svetu s kolesom, vozil v nekaterih najboljših ekipah in na poti srečal toliko briljantnih ljudi," je na Tviterju zapisal 37-letni kolesar ekipe Ineos Grenadiers, ki je na Touru predlani zasedel tretje mesto.

I didn’t have a clue at the time but this would be the last time I would sign on before a stage as a professional cyclist. End of a 13 year chapter of my life & some of the most incredible memories. 1/3 pic.twitter.com/XbmecGoAYv