Arabci odpustili Slovenca

Kristijan Koren je dobil prepoved nastopanja do maja 2021.

Kristijan Koren je dobil prepoved nastopanja do maja 2021. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Po tem, ko je Mednarodna kolesarska zveza UCI v sredo zaradi dopinga izrekla kazen Slovencema Kristijanu Korenu in Borutu Božiču, so se dan pozneje odzvali tudi pri njunem delodajalcu Bahrain Meridi. Nemudoma sta ostala brez službe.

Kristijan Koren je bil do nedavnega še vedno aktiven kolesar pri Bahrain Meridi, medtem ko je Borut Božič pri arabskem moštvu ravno začenjal delo kot športni direktor.

Oba sta se maja znašla na seznamu UCI-ja, ki ju je začasno suspendiralo, ker naj bi bila vpletena v afero Aderlass.

Nemški zdravnik Mark Schmidt se je takrat znašel v središču pozornosti, saj naj bi med letoma 2011 in 2019 pomagal športnikom s transfuzijami krvi oziroma krvnim dopingom. 21 športnikov je bilo na seznamu in med njima sta bila tudi Koren ter Božič.

V sredo je nato krovna mednarodna kolesarska zveza dokončno sprejela odločitev in kaznovala Slovenca s prepovedjo sodelovanja na kolesarskih tekmah za dobo dveh let – njuna kazen se izteče maja 2021.

Borut Božič je prejel identično kazen kot Koren. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Dan po odločitvi UCI-ja so se oglasili tudi pri njunem delodajalcu Bahrain Meridi. Kot so zapisali, imajo ničelno toleranco za doping, zato so ju nemudoma odpustili.

"Z UCI smo dobili sporočilo o sankciji Korena in Božiča, ki naj bi se posluževala dopinga leta 2011 oziroma 2012, preden se je naša ekipa sploh ustanovila. Odločili smo se, da obema prekinemo pogodbo, nimamo pa nobenih nadaljnjih komentarjev na to temo," so zapisali.

Od kolesarjev so bili v tej aferi kaznovani še Alessandro Petacchi, Kristijan Đurasek in Danilo Hondo.