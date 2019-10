Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kristjan Koren je zaradi zlorabe prepovedanih sredstev v letih 2011 in 2012 dobil dveletno prepoved nastopanja na kolesarskih dirkah. Foto: Vid Ponikvar

Potem ko so kolesarja Bahrain Meride Kristjana Korena in športnega direktorja Boruta Božiča maja na Dirki po Italiji suspendirali zaradi suma zlorabe dopinških pravil, sta zdaj oba prejela uradno kazen. Mednarodna kolesarska zveza ju je suspendirala za obdobje dveh let, kar pomeni, da se jima bo kazen iztekla maja 2021.