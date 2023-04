Tadej Pogačar po zmago na dirki, s katero ima neporavnane račune

"Na ardenskih klasikah si želimo doseči dobre rezultate, začenši z dirko Amstel Gold," pravi Tadej Pogačar, ki bo ob odsotnosti Mathieuja van der Poela in Wouta van Aerta velik favorit za zmago na 253,6 kilometra dolgi dirki od Maastrichta do Berg en Terblijta.

Na tej dirki se je že preizkusil leta 2019 in zabeležil enega od svojih redkih odstopov. "Tu sem dirkal le enkrat, vendar vem, da je dirka dolga in naporna, s številnimi vzponi, zato moramo biti pripravljeni na zahtevno preizkušnjo," je še povedal 24-letnik s Klanca pri Komendi.

Foto: zajem zaslona

Amstel Gold je dirka po Pogačarjevem okusu: dolga, naporna, tehnična in s številnimi vzponi. Kolesarje v nedeljo čaka več kot tri tisoč "višincev", po Flandriji pa je jasno, da bo slovenskemu zvezdniku le malokdo kos, če se bo odločil napasti. Van Aerta in van der Poela, kot že rečeno, na dirki ne bo, Pogačarjevi najresnejši konkurenti pa bodo dvakratni zmagovalec in branilec zmage, Poljak Michal Kwiatkowski, pa tudi njegov moštveni kolega pri Ineos Grenadiers, Britanec Tom Pidcock, kot tudi Francoza Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën) in David Gaudu (Groupama-FDJ) ter Američana Neilson Powless (EF Education-EasyPost) in Quinn Simmons (Trek-Segafredo).

V bitko še dva Slovenca

Svoje načrte imajo zagotovo tudi v Bahrain Victoriousu z Matejem Mohoričem, ki mu izjemno pomemben spomladanski del sezone ne poteka po željah. Mohoriču bo do dobrega rezultata v nedeljo pomagal še klubski kolesar Matevž Govekar. Na dirki bodo torej nastopili trije Slovenci.

Le šesterici uspelo dobiti trojček

Dirka Amstel Gold je prva od treh ardenskih klasik, poleg nje slavni trojec tvorita še Valonska puščica in Liege−Bastogne−Liege. Če bo Pogačarju uspelo zmagati, mu bo do popolnega kompleta manjkala le še Valonska puščica.

V zgodovini je sicer le šesterici kolesarjev uspelo dobiti vse tri ardenske klasike, dvema celo v enem letu. To sta pokojni Italijan Davide Rebellin (trojček je osvojil leta 2004) in belgijski šampion Philippe Gilbert (2011). Še četverica je dobila vse tri dirke, a ne v eni sezoni. To so Danilo Di Luca, Michele Bartoli, Eddy Merckx in Bernard Hinault.