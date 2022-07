V živo: Za van der Poela je tempo ubežne skupine prehud, v begu še 19 kolesarjev

Wout van Aert in Tadej Pogačar sta bila pred startom prve prave gorske etape zelo dobro razpoložena. Foto: Reuters

Potek 11. etape Dirke po Franciji (151,7km):



100 km do cilja - tempo je prehud za van der Poela, ki zaostaja za ubežno skupino, v glavnini tempo narekujejo Emirati Tadeja Pogačarja. Večina kolesarjev pedalira z odpetimi dresi, kar pomeni, da je vročina res nevzdržna. V dolini se je živo srebro že povzpelo nad 35 stopinj Celzija.



Francoz Pierre Latour (TotalEnergies) je prvi prečkal prvi kategoriziran vzpon 11. etape na Lacets de Montvernier in presenetil nosilca pikčaste majice Simona Geschkeja (Cofidis).

105 km do cilja - ubežna skupina začenja vzpon na izjemno fotogeničen del današnje trase, vzpon 2. kategorije Lacets de Montvenier (3,4 km, povprečni naklon 8,2 %), kjer se cesta zelo zooži, zato tam ni navijačev. Pred glavnino so si nabrali že štiri minute prednosti.

- ubežna skupina 20 kolesarjev, med katerimi ni Slovencev, si je pred glavnino nabrala že več kot tri minute prednosti.Danes mineva natanko 55 let od smrti svetovnega kolesarskega prvaka Toma Simpsona , ki je zaradi kombinacije peklenske vročine, izčrpanosti, amfetaminov in alkohola, umrl na Dirki po Franciji, med vzponom na legendarni vrh Mont Ventoux. Smrt komaj 29-letnega Britanca, ki so mu na mestu, kjer se je zgrudil, leto po smrti postavili spomenik, je brez dvoma zaznamovala najbolj opevano kolesarsko dirko na svetu.inje ujela večja skupina kolesarjev. V ubežni skupini je zdaj kar 20 imen, od tega dva kolesarja iz Vingeggard/Rogličeve ekipe Jumbo-Visma (Van Aert, Laporte), dva iz Alpecina, Bore, Cofidisa, AG2R, Quick-Step Alpha Vinyla, Bahraina, ... Pred glavnino so si nabrali že več kot minuto prednosti. Očitno je to skupina, s katero je tudi glavnina zadovoljna.- ubežnikoma se želi pridružiti Italijan(Quick-Step Alpha Vinyl Team), tudi kolesarji ekipe Jumbo-Visma so danes zelo aktivni, ki očitno pripravljajo napad na vodilnega- ubežni dvojecje že prečkal leteči cilj v mestuNovih 20 točk za van Aerta, ki v točkovanju za zeleno majico močno vodi (304 točke). Najbližji zasledovalec(Quick-Step Alpha Vinyl Team) jih je do zdaj zbral 155.- dvojecl insi jepred zasledovalci nabral že 40 sekund naskoka. Begu se želi pridružiti več kolesarjev, tudi(Bahrain-Victoripus).V Albertvillu, na prizorišču zimskih olimpijskih iger leta 1992, se je začela 11. etapa Dirke po Franciji, prva s pravim gorskim predznakom. Že po nekaj minutah sta se od glavnine odcepila stara rivala iz sveta ciklokrosa, Nizozemec(Alpecin-Deceuninck), ki do zdaj na Touru še ni pokazal pravega obraza, in Belgijec(Jumbo-Visma), vodilni v točkovanju.