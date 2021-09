Železarji začenjajo proti trenerskemu znancu Jesenic

Danes se začenja nova sezona Alpske lige, v kateri bomo spremljali le eno slovensko moštvo, HDD Sij Acroni Jesenice. Ljubljanski HK SŽ Olimpija, ki je dobil zadnji alpski izvedbi, se je namreč preselil na višjo tekmovalno raven, v ligo IceHL. Železarji, ki so doživeli precej sprememb tako v trenerskem kot igralskem kadru, so pred začetkom previdni, po prvem delu si želijo biti med prvo šesterico, bolj realno sliko tekmecev bodo dobili po nekaj krogih. Prvo tekmo bodo odigrali ob 17.30, ko bodo gostili novinca Merano, ki ga vodi nekdanji trener železarjev Kim Collins.

Alpska liga v novi preobleki vstopa v šesto izvedbo. Lanska sezona se je za slovenska kluba končala z zmago zmajev in s polfinalnim porazom Jeseničanov proti Asiagu. Za Ljubljančane je bila to druga zaporedna zmaga v tem tekmovanju oziroma druga v treh sezonah, saj sezone 2019/20 zaradi pandemije niso dokončali.

Na Jesenice prihaja Collins

V tem tekmovalnem obdobju sodeluje 17 ekip. Dva izmed najboljših iz prejšnjih sezon, SŽ Olimpija in Pustertal, bosta to sezono igrala v najvišjem razredu regionalnega tekmovanja, ligi ICEHL (nekdanja liga Ebel). Vrnila sta se Vienna Capitals Silver in Zell am See, novinec pa je Merano. Prav ta bo ob 17.30 prvi nasprotnik železarjev. Trener Italijanov je Kim Collins, ki je pred desetletjem in pol trenersko vlogo opravljal na Jesenicah.

V rednem delu sezone bo vsaka ekipa igrala po 16 tekem doma in v gosteh, sledili bodo boji za končnico.

Ta se bo začela marca, ekipe pa bodo na tekmah na izpadanje igrale na tri zmage. Prvak lige za sezono 2021/22 bo znan najpozneje 23. aprila.

Prvi cilj železarjev je, da uvodni del končajo med prvo šesterico.