Za Nashville pomembna vsaka točka, tokrat gosti Edmonton

V noči na torek bosta v hokejski ligi NHL odigrani le dve tekmi. Najslabše moštvo lige, Detroit Red Wings, bo poskušalo serijo petih porazov prekiniti proti močnim Colorado Avalanche, ki so zmagali na zadnjih šestih tekmah, veliko bolj izenačen pa bo bržčas spopad pete in osme ekipe zahodne konference, med Nashville Predators in Edmonton Oilers.