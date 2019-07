Vasiljevski podaljšal v Tampi za 76 milijonov dolarjev

Po tej sezoni bi 25-letni ruski vratar postal prost igralec, a so se na Floridi odločili, da sklenejo dolgoročno sodelovanje. "Zelo sem vesel, da smo se dogovorili za podaljšanje sodelovanja. Zahvaljujem se vsem v klubu, ker mi omogočajo tako dobre razmere za igranje hokeja in življenje," je dejal ruski hokejist.

Vasiljevski je v prejšnji sezoni prejel nagrado Vezina za najboljšega vratarja lige, zbral je največ zmag in bil šesti v odstotku obranjenih strelov.

Za Tampo je vratar, ki so ga na naboru NHL izbrali leta 2012, prvič igral v sezoni 2014/15, doslej je zbral 241 tekem, od tega 33 v končnici.

THE BIG CAT!! 🦁



We have re-signed Andrei Vasilevskiy to an eight-year contract worth an AAV of $9.5 million.



📝: https://t.co/KAPMXn9qM6 pic.twitter.com/7Vo1JrPiJg