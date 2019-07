Kanadska tekmeca zamenjala prekaljena mačka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Oba hokejista sta stara mačka najmočnejše hokejske lige na svetu. Enaintridesetletni Neal je na 766 tekmah v ligi NHL v dresih Dallasa, Pittsburgha, Nashvilla, Las Vegasa in Calgaryja v rednem delu zbral 514 točk (270 golov in 244 podaj), v končnicah pa je Kanadčan zbral še dodatnih 55 točk (31+24).

... Milan Lucic pa bo Naftarje zamenjal za Calgary. Foto: Reuters

Njegov vrstnik in rojak Lucic je od leta 2007 igral za Boston, Los Angeles King in Edmonton. V rednem delu je zbral 501 točk (198+303), v končnicah pa 70 točk (28+42). Član zmagovite zasedbe iz Bostona v Stanleyjevem pokalu iz leta 2011 je v zadnji sezoni pokazal skromne predstave, na 79 odigranih tekmah je dosegel zgolj šest golov in 14 podaj.

