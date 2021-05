Drugi krog hokejskega turnirja v Tivoliju sta odprli Avstrija in Poljska, zmage s 3:2 so se veselili naši severni sosedje, ob 16.30 sledi tekma med Ukrajino in Romunijo, ob 20. uri pa se bo slovenska hokejska reprezentanca pomerila s Francijo, ki v Ljubljani vsaj na papirju velja za najmočnejšo zasedbo med udeleženci. Tekmo si bo lahko v dvorani ogledalo tudi 400 gledalcev.

Slovenska hokejska reprezentanca, ki na domačem turnirju igra v pomlajeni zasedbi, je na uvodnem petkovem srečanju s 3:1 premagal Avstrijo, ki je v Ljubljano pripotovala s kopico pripravljalnih tekem v nogah, medtem ko je bil za varovance Matjaža Kopitarja to sploh prvi obračun.

Slovenci bodo danes na led stopili šele ob 20. uri, ko jim bo nasproti stala Francija, ki se v Tivoliju, vsaj na papirju, zdi najmočnejša reprezentanca. Galski petelini so se v petek namučili z Romuni, na koncu so jih premagali s 3:2. Strelec zmagovitega zadetka Jordann Bougro je po tesni zmagi Francozov, ki so imeli v zadnjih dneh težave s koronavirusom (odpovedati so morali dve pripravljalni tekmi s Švico, že prej pa so odigrali dve z Italijo), na pot v Ljubljano pa so se odpravili na dan tekme, za Hokej TV povedal, da se jim je poznalo, da ves teden niso trenirali.

Kočno z gledalci! Hokejska zveza Slovenije je od pristojnih organov pridobila dovoljenje za prisotnost gledalcev na današnji tekmi slovenske reprezentance v Hali Tivoli. Tekmo si bo danes lahko ogledalo 400 gledalcev. Vstopnice bodo na voljo na preko spletnega mesta Eventim, na Petrolu (provizija 1,5 EUR na nakup) in blagajni pred Halo Tivoli od 18.00 dalje. Enotna cena vstopnice je 7,5 evra (za otroke ni popustov/brezplačnega vstopa). Pred dvorano bo možno opraviti hitri test, so sporočili s HZS V skladu z vladnim odlokom potrebujejo gledalci na športnih tekmovanjih negativni test, potrdilo o prebolevnosti ali cepljenju, še sporočajo prireditelji.

Risi bi morali maja gostiti svetovno prvenstvo drugega razreda, a ga je Mednarodna hokejska zveza zaradi covid-19 že pred meseci odpovedala, tako pa gostijo pripravljalni turnir. Avgusta jih čakajo olimpijske kvalifikacije v Oslu, kjer se bodo v družbi gostiteljev, Danske in Južne Koreje potegovali za eno olimpijsko vozovnico.

Turnir Beat Covid-19, Tivoli (15.–21. maj) Ponedeljek, 17. maj

Avstrija : Poljska 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

16.30 Ukrajina – Romunija

20.00 Francija – Slovenija Nedelja, 16. maj

Poljska : Ukrajina 4:3* (1:0,2:1,0:2,1:0) - podaljšek Sobota, 15. maj

Slovenija : Avstrija 3:1 (3:1, 0:0, 0:0)

Pešut 5. (Simšič), Koblar 7. (K. Čepon), Tomaževič 15. (Pretnar, Kuralt); Wolf 5. (Baumgartner, Haudum)

Poročilo s tekme



Romunija : Francija 2:3 (1:2, 1:0, 0:1) Torek, 18. maj

13.00 Avstrija – Ukrajina

16.30 Francija – Poljska

20.00 Romunija – Slovenija Četrtek, 20. maj

13.00 Ukrajina – Francija

16.30 Avstrija – Romunija

20.00 Slovenija – Poljska Petek, 21. maj

13.00 Francija – Avstrija

16.30 Poljska – Romunija

20.00 Ukrajina – Slovenija