Tik pred uvodno tekmo nove sezone, ki jo bo Tampa Bay Lightning v torek odprla pri New York Rangers, klub pretresajo obtožbe o domnevnem spolnem nadlegovanju branilca Iana Cola. Po poročanju ESPN je vodstvo Tampe, dvakratnih prvakov v zadnjih treh letih (2020, 2021) in lanskih finalistov, Američana suspendiralo.

"Naša organizacija te obtožbe jemlje zelo resno. Medtem ko nadaljujemo zbiranje podrobnosti, smo se odločili, da do rezultatov preiskave suspendiramo Iana Cola. Noben član naše organizacije, vključno z igralci, te teme ne bo komentiral več," so zapisali v sporočilu za javnost.

"Dobro naj bi se zavedal let domnevne žrtve"

Cole se je sredi preiskave znašel pretekli petek, ko je anonimni uporabnik na Twitterju objavil obtožbe zoper 33-letnika. V teh ga obtožuje spolnega nadlegovanja v obdobju štirih let. Vse skupaj naj bi se začelo, ko naj bi bila domnevna žrtev srednješolka in še mladoletna, pri čemer "naj bi se 33-letnik dobro zavedal njene starosti". Pri tem ni znano, kje in kdaj naj bi se domnevne zlorabe zgodile.

"Želim oprati svoje ime"

Na obtožbe se je prek svojega agenta Kevina Magnusona odzval tudi hokejist in v celoti zanikal obtožbe. Dodal je, da bo v preiskavi tesno sodeloval z ligo, ekipo in njenimi pravnimi oddelki: "Zelo resno jemljem obtožbe proti meni v anonimnem tvitu. Želim oprati svoje ime ter ligi NHL in klubu Tampa Bay Lightning pokazati, da so te obtožbe neutemeljene."

Here is a statement from Ian Cole, via his agent. pic.twitter.com/dvHlF9ABCs — Emily Kaplan (@emilymkaplan) October 10, 2022

33-letnik je v NHL debitiral v sezoni 2010/11 v dresu St. Louis Blues, največji uspeh pa dosegel kot član Pittsburgha, s katerim je v letih 2015 in 2016 osvojil Stanleyjev pokal. Foto: Guliverimage

Dvakratni prvak

Cole, ki bi moral v torek začeti svojo 13. NHL-sezono, se je Tampi pridružil to poletje. V najmočnejši hokejski ligi na svetu je igral za več klubov, največje uspehe pa dosegel v dresu kluba Pittsburgh Penguins, s katerim je dvakrat osvojil Stanleyjev pokal.