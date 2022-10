Začelo se je: Ljubitelji NHL v Pragi videli zmago Nashvilla

Hokejisti Nashville Predators in San Jose Sharks so na Češkem odprli novo sezono najmočnejše hokejske lige na svetu. V sklopu NHL Global Series so v O2 Areni v Pragi s 4:1 slavili člani Nashvilla. V soboto se bosta ekipi pomerili še enkrat. Stanleyjev pokal branijo člani Colorada.

Za ekipo iz središča country glasbe so zadeli Kiefer Sherwood (2.), Finec Eeli Tolvanen (22.), Švicar Nino Niederreiter (36.) in Matt Duchene (60.), za kalifornijsko pa je edini gol dosegel Čeh Tomaš Hertl (9.).

To sta prvi uradni tekmi NHL v Evropi po treh letih, saj je po letu 2019 podobne poskuse onemogočila pandemija novega koronavirusa. Drugi del te "globalne serije" pa bosta tekmi v finskem Tampereju v začetku novembra, ko se bosta merila Colorado in Columbus.

V vodstvu lige so to evropsko serijo pripravili za številne evropske navijače, ki lahko tako svoje zvezdnike (in tudi rojake v dresih severnoameriških ekip) vidijo v živo na domačem terenu. Doslej so v Evropi odigrali 28 takšnih tekem rednega dela lige, pet v Pragi, Tampere bo takšno izkušnjo dobil prvič.

Prav tako pa so prvič pred svojimi rojaki kot igralci lige NHL nastopili Čehi Tomaš Hertl in Radim Šimek (San Jose) ter David Rittich (Nashville), pozneje pa bodo še Mikko Rantanen in Artturi Lehkonen (Colorado) ter Patrik Laine in Joonas Korpisalo (Columbus), ko bosta tekmi na Finskem.

V Severni Ameriki se bo sezona začela 11. oktobra, slovenski as Anže Kopitar pa bo s Kralji za uvod v 17. sezono NHL igral z Vegasom enega od dveh dvobojev prvega dne.