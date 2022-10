Liga NHL se začenja v Evropi, Kopitar v 17. sezono

Hokejisti v severnoameriški ligi NHL bodo novo sezono 2022/23 začeli že ta teden. Prvi uradni tekmi bosta v Evropi, v Pragi bosta ekipi Nashville in San Jose igrali uvodna dvoboja sezone. V Severni Ameriki se bo sezona začela 11. oktobra, slovenski as Anže Kopitar pa bo s kralji za uvod igral z Vegasom enega od dveh dvobojev prvega dne.

Evropska premiera je del projekta lige NHL, ki se imenuje NHL Global Series, vključuje pa nekaj prijateljskih tekem pred začetkom, dve v Pragi pa bosta tudi šteli za redni del sezone.

V areni O2 bo v petek najprej uradno gostitelj Nashville, v soboto pa San Jose. To bosta prvi uradni tekmi NHL v Evropi po treh letih, saj je po letu 2019 podobne poskuse onemogočila pandemija novega koronavirusa. Drugi del te "globalne serije" pa bosta tekmi v finskem Tampereju v začetku novembra, ko se bosta merila Colorado in Columbus.

V vodstvu lige so to evropsko serijo pripravili za številne evropske navijače, ki lahko tako svoje zvezdnike (in tudi rojake v dresih severnoameriških ekip) vidijo v živo na domačem terenu. Doslej so v Evropi odigrali 28 takšnih tekem rednega dela lige, pet v Pragi, Tampere bo takšno izkušnjo dobil prvič.

Prav tako pa bodo prvič pred svojimi rojaki kot igralci lige NHL nastopili Čehi Tomaš Hertl in Radim Šimek (San Jose) ter David Rittich (Nashville), pozneje pa še Mikko Rantanen in Artturi Lehkonen (Colorado) ter Patrik Laine in Joonas Korpisalo (Columbus), ko bosta tekmi na Finskem.

Ta konec tedna bodo preostale ekipe lahko izkoristile še za zadnje priprave in prijateljske tekme, v noči na torek z 11. na 12. oktober pa se bo nato sezona začela še onstran Atlantika. Prvi dvoboj v domovini lige bo New York Rangers - Tampa Bay Lightning. Isti dan pa bodo na delu tudi že Kopitarjevi kralji, druga tekma uvodnega dne bo namreč obračun z Vegasom, ki ga bo gostila kalifornijska ekipa.

Naslov prvakov branijo hokejisti Colorada. Foto: Reuters

Prvaki začenjajo proti Chicagu

Prvaki zadnje sezone, ekipa Colorado Avalanche, bodo prvič v novi igrali dan pozneje, njihov prvi tekmec bo Chicago, pred tekmo pa bodo po tradiciji pod strop dvorane obesili tudi prapor za prvaka lige. Na svoj račun pa bodo že prvič prišli ljubitelji kanadskih derbijev, saj bosta na sporedu tudi klasična obračuna Toronto - Montreal in Vancouver - Edmonton.

Redni del se bo končal 15. aprila

V prihajajoči sezoni bodo ekipe igrale po običajnem, polnem urniku, kar pomeni 82 tekem rednega dela za vsako oziroma skupno 1312 tekem pred končnico. Redni del se bo končal 15. aprila.

Potem ko so morali zaradi pandemije in omejitev v zadnjih dveh letih prilagajati urnike, spreminjati formate skupin in v prvi koronski sezoni končnico igrali v izoliranih mehurčkih, se zdaj spet vračajo tudi vse spremljevalne dejavnosti, ki so v prejšnjih časih navduševale navijače.

V tej sezoni bo klasika na sporedu 2. januarja, akterja bosta Boston in Pittsburgh, prizorišče pa stadion Fenway Park, dom baseballske ekipe Boston Red Sox, ki sprejme 37.000 gledalcev. Foto: Guliverimage

Boston in Pittsburgh 2. januarja na Fenway Parku

Ena od teh je zanesljivo zimska klasika, tradicionalni obračun hokejskih ekip na prostem, po navadi na katerem od velikih ameriških stadionov. V tej sezoni bo klasika na sporedu 2. januarja, akterja bosta Boston in Pittsburgh, prizorišče pa stadion Fenway Park, dom baseballske ekipe Boston Red Sox, ki sprejme 37.000 gledalcev.

Tekma zvezd na Floridi

Zvezdniški teden oziroma konec tedna All Star bo leta 2023 gostila ekipa Florida Panthers, tekmovanja v hokejskih spretnostih bodo 3. februarja, zvezdniški obračun pa dan pozneje.

Za Anžeta Kopitarja bo to že 17. sezona lige NHL. Foto: Guliverimage

Kopitar v 17. NHL sezono

Kopitar in njegovi kralji so si v prejšnji sezoni po štirih sušnih spet priigrali končnico. V njej so se morali posloviti po prvem krogu, ko jih je s 4:3 v zmagah premagal Edmonton, čeprav je kalifornijska ekipa že vodila s 3:2 v zmagah. A Kopitar, ki začenja 17. sezono NHL, je napovedal, da bodo v novi sezoni skušali narediti vse, da ta dosežek vsaj izenačijo, če ne še izboljšajo.

Kralje do uradnega začetka sezone čakata še dve tekmi. Oktobra so že igrali dve z lokalnimi tekmeci iz Anaheima, čaka jih še ena tekma z Vegasom in za konec priprav spet z Anaheimom.