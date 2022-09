Za Kopitarjem prva pripravljalna tekma, okrepitev ob debiju navdušila

Le še dobrih deset dni je do evropskega začetka sezone 2022/23 lige NHL, ko bodo Nashville Predators in San Jose Sharks v Pragi odigrali uvodna obračuna novega tekmovalnega obdobja. Prav kalifornijsko moštvo je bilo v nedeljo prvi pripravljalni tekmec Kraljev, ki so klonili v podaljšku. V ponedeljek je moštvo iz mesta angelov odigralo še drugo pripravljalno srečanje, prvič sta bila v postavi tudi kapetan Anže Kopitar in novinec v kolektivu Kevin Fiala, ki je ob zmagi z 2:1 v podaljšku nad Vegasom sodeloval pri obeh zadetkih.

Moštva v najmočnejši hokejski ligi na svetu se pospešeno pripravljajo na 106. sezono. V tej bomo znova spremljali enega Slovenca, zvezdnika svetovnega hokeja Anžeta Kopitarja, ki bo z Los Angeles Kings vstopil že v 17. NHL-sezono.

Hrušičan je s soigralci v ponedeljek odigral prvo pripravljalno srečanje, v T-Mobile Arena so se pomerili z Vegas Golden Knights in jih z 2:1 premagali v podaljšku. Kopitar je v napadu zaigral z Adrianom Kempejem in novincem v dresu Kraljev Kevinom Fialo, ki so ga po odlični sezoni pri Minnesoti zvabili v Kalifornijo. Fiala je ob debiju sodeloval pri obeh golih, v 35. minuti je izničil vodstvo gostov iz uvodne tretjine, ko je Cala Petersena premagal Jack Eichel, in postavil izid rednega dela. Kralji so v podaljšku izkoristili igralca več, po podaji Fiale je za zmago zadel Kempe.

Domačini so sicer namučili četo Todda McLellana (razmerje v strelih 34:18), a jim je uspelo le enkrat premagati Petersena. Ta je v začetku druge tretjine zaradi bolečin v spodnjem delu telesa - Kralji niso hoteli tvegati poškodbe - mesto med vratnicama prepustil Pheonixu Copleyju, ki se je izkazal in zaustavil vseh 23 strelov tekmeca.

Kralji so sicer uvodno pripravljalno tekmo odigrali v nedeljo, ko so pri San Jose Sharks izgubili v podaljšku (2:3). Do začetka sezone, odprli jo bodo 11. oktobra doma proti Vegasu, bodo odigrali še pet pripravljalnih tekem.

Začetek NHL-sezone na Češkem

Uvodna obračuna nove sezone bodo v Pragi odigrali člani Nashville Predators in San Jose Sharks, in sicer 7. in 8. oktobra. Naslov prvaka bodo branili hokejisti Colorado Avalanche.