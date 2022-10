V Pragi še druga tekma nove sezone lige NHL

Hokejska liga NHL se je letos začela v Pragi na Češkem, kjer sta se v petek pomerili moštvi Nashville Predators in San Jose Sharks. S 4:1 so se zmage veselili prvi, San Jose pa ima že danes priložnost, da tekmecem vrne za poraz.

Po praškem uvodu v sezono se bo liga doma v Združenih državah Amerike začela v noči iz torka na sredfo po slovenskem času, slovenski as Anže Kopitar pa bo s Kralji za uvod v svojo 17. sezono NHL igral z Vegasom enega od dveh dvobojev prvega dne. V dfrugem bosta obračunali moštvi New York Rangers in Tampa Bay Lightning.

LA Kings so v petek odigrali še šesto pripravljalno tekmo in z Vegas Golden Knights izgubili s 4:6. Pred tem so se dvakrat pomerili z mestnimi tekmeci Anaheim Ducks, prvo tekmo dobili z 2:1, drugo izgubili s 4:5, dvakrat so formo preverjali tudi s San Josejem in obakrat izgubili - prva tekma 3:2 po podaljšku za Morske pse, druga 3:1 po rednem delu – Vegas pa so na predsezonski tekmi premagali tudi konec septembra z 2:1 po podaljšku. Za konec pripravljalnega obdobja se bodo kralji v noči na nedeljo še enkrat pomerili z Anaheimom.