Za uvod visoka korejska zmaga, Slovenci popoldne v kotlu domačih navijačev

Na uvodni tekmi svetovnega prvenstva drugega razreda v Kazahstanu je Južna Koreja s 5:1 premagala Madžarsko. Slovenci bodo prvo tekmo igrali ob 16. uri, nasproti jim bodo stali gostitelji. Dvorana Barys Arena (sprejme 11.600 gledalcev) naj bi bila za to tekmo razprodana. Prva- in drugouvrščena reprezentanca bosta napredovali v elitno divizijo, zadnja pa bo nazadovala v tretji razred reprezentančnega hokeja.

Kazahstanski Nursultan (nekdanja Astana) bo do nedelje prizorišče svetovnega hokejskega prvenstva drugega kakovostnega razreda, na katerem se domačini, Slovenci, Belorusi, Madžari, Južni Korejci in Litovci borijo za dve vstopnici, ki vodita v elito. Glavni favoriti so Belorusi, ki so lani prvič po desetletju in pol izpadli iz elitne divizije.

Prvenstvo sta odprli Madžarska in Južna Koreja, ki je lani izpadla iz elite in vsaj na uvodu dokazala, da zna biti še kako trd oreh. Varovanci nekdanjega NHL-ovca Jima Paeka so pridno izkoriščali napake madžarske obrambe, bili učinkoviti, hkrati pa imeli zelo razpoloženega vratarja Matta Daltona (zaustavil je 36 strelov od 37, Korejci so sprožili 28 strelov), enega od treh naturaliziranih Korejcev na prvenstvu. Za prvo zmago na SP so Madžare ugnali s 5:1, Sang Wook Kim (dva zadetka in asistenci) in Jin Hui Ahn (zadetek, tri asistence) sta sodeloval pri skoraj vseh zadetkih.

Slovenci bodo prvenstvo odprli ob 16. uri proti Kazahstanu. Foto: Sportida

Sledila bo tekma med Litvo in Belorusijo, ob 16. uri po srednjeevropskem času (20. uri v Kazahstanu) pa bodo prve točke lovili tudi varovanci Iva Jana, ki jih že na uvodu čaka zahteven tekmec, in sicer Kazahstan. Domačini, ki jih zanima le napredovanje, bodo imeli podporo več kot deset tisoč gledalcev. Organizatorji namreč pričakujejo razprodano Barys Areno (sprejme slabih 12 tisoč gledalcev).

Slovencem bo na prvenstvu pomagal tudi prvi zvezdnik tekmovanja Anže Kopitar, bodo pa pogrešali kopico standardnih članov zadnjih let: Jan Muršak, Mitja Robar, Aleš Mušič so že odigrali zadnjo reprezentančno tekmo, Jan Urbas, Žiga Jeglič, Rok Tičar, Gašper Krošelj pa so sodelovanje odpovedali zaradi poškodb.

Le 18 ur po dvoboju s Kazahstanom rise čaka že nova tekma. V torek ob 12. uri jim bo nasproti stala Južna Koreja.

Prva in druga reprezentanca prvenstva bosta napredovali v elito, zadnja pa bo nazadovala v divizijo I, skupino B.

Svetovno prvenstvo divizije I, skupine A (Nursultan, 29. april-5. maj) 1. krog Ponedeljek, 29. april

Madžarska : Južna Koreja 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)

0:1 Shin 16., 1:1 Hari 16. (Gallo, Stipsicz), 1:2 Ahn 22. (Sang Wook Kim, Kis. Kim, PP1), 1:3 Sang Wook Kim 29. (Jeon, Ahn), 1:4 Kis. Kim 49. (Sang Wook Kim, Ahn), 1:5 Sang Wook Kim 50. (Ahn)



12.00 Litva – Belorusija

16.00 Slovenija – Kazahstan

