Slovenska hokejska reprezentanca bo po dnevu tekmovalnega premora ob 15.20 začela tretjo tekmo svetovnega prvenstva, na katerem je njen cilj obstanek med elito. Slovenci bodo prepotrebne točke v boju za obstanek iskali proti Norvežanom, ki so prvenstvo prav tako odprli z dvema porazoma. Istočasno se bodo v Tampereju pomerili Danci in Avstrijci.

Slovenski hokejisti so svetovno prvenstvo med reprezentančno hokejsko smetano odprli z dvema zahtevnima tekmama proti na papirju izrazito favoriziranima reprezentancama. S Švico so izgubili z 0:7, na nedeljskem obračunu z moštvom iz zibelke hokeja Kanadčani pa so pokazali drugačen, hrabrejši obraz, se dve tretjini dobro upirali aktualnim svetovnim podprvakom, na koncu pa izgubili z 2:5.

"Ena od tekem, na kateri bomo poskušali dobiti točke"

V ponedeljek so imeli varovanci Matjaža Kopitarja tekmovanja prost dan, misli so bile povsem usmerjene k tretjemu tekmecu Norveški, proti kateremu bodo Slovenci poskušali na svoj račun vpisati dragocene prve točke. Na papirju gre za tekmeca, proti kateremu je lažje tlakovati pot do točk kot proti uvodnima dvema reprezentancama.

"Ni skrivnosti. To je ena od tekem, na kateri bomo poskušali dobiti točke. Tudi vse naše priprave na tekmo so usmerjene v to," pred pomembnim srečanjem s standardno članico elite, ki ga bosta reprezentanci začeli ob 15.20, pravi slovenski selektor.

Slovenci so z Norvežani trikrat igrali med elito, zadnjič v Parizu 2017, ko so izgubili z 1:5. Foto: Vid Ponikvar

Slovenci in Norvežani so se na svetovnih prvenstvih elitne skupine srečali trikrat, vselej so zmagali Skandinavci. Leta 2013 in 2015 s 3:1, leta 2017, ko so Slovenci zadnjič nastopali v tem rangu, pa so slavili s 5:1.

Reprezentanci sta si zadnjič nasproti stali v olimpijskih kvalifikacijah leta 2021 v Oslu, ko so Norvežani zmagali s 7:4.

Medsebojne tekme Slovenije in Norveške:

Klik za povečavo. Foto: Vir: Hokejska zveza Slovenije

Norvežani so prvenstvo odprli s tekmo proti Kazahstanu, proti kateremu so v 35. minuti vodili s 3:1, na koncu pa izgubili po izvajanju kazenskih strelov (3:4). Na drugi tekmi so z 0:3 priznali premoč Švicarjem, tako da imajo na računu eno točko.

Po obračunu z Norveško sledi drugi tekmovalni dan premora za Slovence, v četrtek ob 15.20 pa srečanje s Čehi.

Kako se bodo Dancem upirali Avstrijci?

Popoldansko tekmo v Tampereju bodo igrali Danci in Avstrijci, prvi gredo po tretjo zmago, drugi upajo na prvo. Danci se po tretjo zmago odpravljajo na tekmo z Avstrijci. Foto: Guliverimage

Zvečer bodo Francozi drugo zmago lovili proti Madžarom, Švicarji pa tretjo proti Kazahstanu.

Po štirje v četrtfinale, zadnjeuvrščeni stopnjo nižje

Prvenstvo se je začelo s predtekmovanjem, v katerem v vsakem od dveh mest igra osem reprezentanc. V skupini A v Tampereju se merijo Finska, ZDA, Švedska, Nemčija, Danska, Francija, Avstrija in Madžarska, v skupini B v Rigi pa Latvija, Slovenija, Kanada, Švica, Latvija, Češka, Slovaška, Norveška in Kazahstan.

Po skupinskem delu, ki se bo končal 23. maja, bodo štiri najboljše reprezentance iz vsake skupine napredovale v četrtfinale. Za preostalih osem bo tekmovanja konec. Najslabša reprezentanca iz vsake skupine bo nazadovala stopnjo nižje in bo prihodnje leto igrala v diviziji I, skupini A. V eliti, ki bo prihodnje leto na Češkem, pa bosta namesto izpadlih zaigrali Velika Britanija in Poljska.

Četrtfinalni boji se bodo v obeh mestih začeli 25. maja, polfinale in tekmi za odličja bodo v Tampereju 27. in 28. maja.