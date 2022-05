Na delu obe slovenski sosedi. Bo katera presenetila?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Peti dan svetovnega prvenstva v hokeju bosta v Helsinkih odprli Italija in Danska, v Tampereju pa Češka in Avstrija. Ob 19.20 bodo Švicarji palice prekrižali s Kazahstanom, Švedi pa z Veliko Britanijo.

Za uvod v peti dan se bodo Italijani, ki se bodo borili za obstanek med elito, srečali z Danci. Ti bodo lovili drugo zmago, medtem ko bodo slovenski zahodni sosedi poskušali presenetiti in vknjižiti prvo točko. Tudi Čehi bodo lovili drugo zmago, nasproti jim bodo stali Avstrijci, ki so po dveh tekmah pri točki, odščipnili so jo Američanom.

Zvečer bodo Švicarji upravičevali vlogo favorita proti zadnjemu Kazahstanu, Švedi pa se prav tako po tretjo zmago odpravljajo proti zadnji izbrani vrsti svoje skupine Veliki Britaniji.