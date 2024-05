Vročica v Pragi se stopnjuje: kdo v veliki finale?

V Pragi je vse nared za zadnja dneva svetovnega prvenstva elitne divizije. Ob 14.20 se bosta v polfinalu pomerila gostiteljica Češka in Švedska, ob 18.20 pa še branilka naslova Kanada in Švica.

Počasi, a vztrajno se zaključuje elitno hokejsko svetovno prvenstvo na Češkem. Do konca so le še štiri tekme, vse bodo odigrali v Pragi.

Na veliko zadovoljstvo gostiteljev bodo domači navijači v boju za odličja spremljali tudi Čehe. Ti se bodo ob 14.20 za finalno vstopnico pomerili z na tem prvenstvu neporaženimi Švedi. Tri krone so redni del končale brez praske, z maksimalnim številom točk, v četrtfinalu pa po hudem boju in podaljšku premagale Fince. Na drugi strani so Čehi skupinski del končali s petimi zmagami in dvema porazoma, a oba so doživeli šele po podaljšku/kazenskih strelih, nato pa v četrtfinalu z nogometnih 1:0 izločili Američane.

Čehi tako še lahko upajo, da bi prvič po letu 2010 spet stopili na svetovni prestol, Švedi, ki bodo prihodnje leto skupaj z Danci gostili prvenstvo, pa so bili zadnjič svetovni prvaki leta 2018.

Kanadčani in Švicarji so se pomerili že v predtekmovanju, takrat so s 3:2 zmagali branilci naslova iz zibelke hokeja. Foto: Reuters

V drugem polfinalu pa si bosta nasproti stali branilka naslova Kanada in Švica. Reprezentanci sta se srečali že v predtekmovalnem delu, ki so ga Kanadčani brez poraza končali na prvem mestu, Švicarji pa po tesnem porazu z današnjim tekmecem (2:3) na drugem.

Hokejisti iz zibelke hokeja napadajo že 29. naslov svetovnih prvakov, tretjega v zadnjih štirih letih, Švicarji pa se potegujejo za prvega. Do zdaj so trikrat zaigrali v finalu in vselej izgubili, nazadnje leta 2018.

Prihodnje leto na Švedskem in Danskem, tudi s Slovenci

Prihodnje leto bosta prvenstvo elite gostili Švedska in Danska, iz nižjega razreda se med elito znova selijo Slovenci in Madžari, v divizijo I, skupino A, pa se vračata Velika Britanija in Poljska, ki sta na Češkem zasedli zadnje mesto svoje skupine.