Švicarji prvič v zgodovini ali Američani prvič po več desetletjih?

Na sporedu je zadnji dan 88. svetovnega hokejskega prvenstva. V Stockholmu se bosta ob 15.20 za bron pomerili gostiteljici prvenstva Švedska in Danska. Če so tri krone vajene odličij s SP, pa se bodo Danci potegovali za prvo odličje. Veliki finale se bo začel ob 20.20, za naslov svetovnih prvakov pa se bosta pomerila naslednja gostiteljica prvenstva Švica in ZDA. Švicarji so do zdaj štirikrat igrali v finalu in vselej izgubili, zadnjič lani proti Čehom. Američani so zlato na samostojnem prvenstvu osvojili leta 1933, leta 1960 pa postali olimpijski prvaki, ko so OI štele tudi za olimpijske igre. Švicarji in Američani so se srečali že v predtekmovanju, ko so Švicarji zmagali s 3:0.