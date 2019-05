Kanadčani po preobratih in drami do zmage v zadnji sekundi!

Na svetovnem prvenstvu elitne divizije smo bili danes priča izjemno zanimivemu obračunu med gostiteljico Slovaško in Kanado, ki je po številnih preobratih slavila po golu sekundo pred koncem tekme (6:5), branilka naslova Švedska je s kar 9:1 odpravila Norveško. Na popoldanskih tekmah so olimpijski prvaki Rusi s 3:0 premagali Čehe in ostali neporaženi, Američani po so podaljšku s 3:2 ugnali Fince in jim zadali prvi poraz.

Gostitelji so obračun v Košicah odprli odlično in z zadetkoma v razmiku dobre minute po osmih minutah vodili z 2:0. Sledilo je pestro nadaljevanje, v katerem so pele pesti, bolje pa so se znašli Kanadčani, ki so do konca uvodnega dela uspeli izenačiti. V drugi tretjini je sledil podoben scenarij, Slovaki so po šestih minutah spet vodili za dva zadetka (4:2), a prednost spet zapravili, javorovi listi so do konca tretjine priredili popoln preobrat zadeli trikrat in pred zadnjo tretjino vodili s 5:4.

Švedi so dosegli drugo zmago na prvenstvu. Foto: Reuters V zadnji tretjini so Slovaki vztrajno napadali vrata Kanadčanov, dobrih osem minut pred konec pa je 5:5 izenačil Matus Sukel. V zadnji minuti so Slovaki zaradi izključitve imeli igralca manj na ledu, to pa je sekundo pred koncem obračuna izkoristil Mark Stone in Kanado popeljal do druge zmage.

Švedi so proti Norvežanom v prvi tretjini upravičili vlogo favorita in po 20 minutah vodili s 3:0, v nadaljevanju pa le še višali prednost. Po 40 minutah je na semaforju pisalo že 8:0. V zadnji tretjini so častni gol dosegli tudi Norvežani, Švedi pa so postavili končnih 9:1.

Rusi ostajajo neporaženi, Američani Fincem zadali prvi poraz

Gledalci so v dvorani Ondreja Nepele v Bratislavi spremljali bitko do tega kroga neporaženih reprezentanc. Ruse je v 14. minuti v vodstvo popeljal Sergej Andronov, Nikita Gusev pa je sredi obračuna zvišal na 2:0. Čehi so v zadnjem delu zadeli vratnico, ob koncu pa izenačenje lovili brez igralca tekme, vratarja Patrika Bartošaka, a se jim načrt ni izšel. Nikita Zaitsev je z zadetkom v prazen gol postavil končnih 3:0.

Rusi so s 3:0 premagali Čehe in ostali neporaženi. Foto: Reuters

Američani so Fincem zadali prvi poraz. Foto: Reuters

Popoldne so se v Košicah udarili Finci in Američani, ki so z goloma Bradyja Skjeia in Johnnyja Gaudreauja po desetih minutah vodili že s 2:0. Tik pred odmorom je Harri Pesonen znižal na 1:2, tik pred drugim odmorom pa je Niko Ojamaki izkoristil igralca več in izenačil. Do konca rednega dela se mreži nista več zatresli, tako da je sledil podaljšek, v katerem je Dylan Larkin zadel za zmago ZDA. Finci so doživeli prvi poraz na prvenstvu.

Sistem tekmovanja Iz elite bosta po predtekmovanju izpadli najslabši reprezentanci iz vsake skupine, ki ju bosta naslednje leto na SP v Švici nadomestila Kazahstan in Belorusija, prvak in podprvak letošnjega prvenstva divizije I-A. Švica kot gostiteljica SP 2020 ne more izpasti. Najboljše štiri reprezentance skupin A in B se bodo pomerile v četrtfinalu, zmagovalka skupine A s četrto iz skupine B, druga iz A s tretjo iz B ...

SP, elitne divizije, 4. dan:

Skupina A, Košice

Lestvica skupine A:

Skupina B, Bratislava

Lestvica skupine B:

